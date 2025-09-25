América vs Pumas EN VIVO: Hora y dónde ver el Clásico Capitalino del Apertura 2025

Ciudad de México.- Club América y Pumas UNAM protagonizan el duelo más atractivo de la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, en una nueva edición del Clásico Capitalino. Los equipos llegan en realidades distintas a este compromiso: el equipo de Coapa viene peleando los primeros lugares de la tabla general, mientras que el conjunto universitario viene cosechando resultados pocos favorables que los tiene en una situación crítica de cara a final del torneo.

A pesar de que los dirigidos por André Jardine parten como amplios favoritos para este encuentro, Las Águilas enfrentan bajas importantes como la de Jonathan dos Santos y Dagoberto Espinoza, este último sufrió una lesión de ligamento cruzado hace un par de partidos. Además, el director técnico brasileño aún no tiene seguro si podrá contar con Henry Martín y el uruguayo Rodrigo Aguirre, quien sufrió un duro golpe en el juego de media semana.

Por su parte, los pupilos de Efraín Juárez deberán apelar al esfuerzo y orden táctico ante un oponente que en el papel es superior, según muchos analistas deportivos. Cabe mencionar que la escuadra felina solamente registra una derrota en sus últimos cinco partidos; sin embargo, se encuentra lejos de los primeros lugares. Actualmente se ubican en el noveno puesto con 13 puntos, producto de tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

¿Cómo llegan América y Pumas a la jornada 11 del Apertura 2025?

En su último partido liguero, América se enfrentó a una visita complicada al Estadio Alfonso Lastras y tuvo complicaciones para vencer 1-0 al Atlético de San Luis con un gol de Alejandro Zendejas. En tanto, Pumas salió con un resultado negativo de la fronteriza en su visita a FC Juárez que se impuso 3-1 a los capitalinos. La única anotación de los universitarios fue obra del delantero mexicano, Guillermo 'Memote' Martínez.

Posibles alineaciones América vs Pumas

América (probable XI): Luis Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

Pumas (probable XI): Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Aaron Ramsey, Santiago Trigos, Alan Medina, Rodrigo López; Adalberto Carrasquilla, Guillermo Martínez.

Dónde ver América vs Pumas

Día: sábado 27 de septiembre del 2025.

Horario: 21:00 horas tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes.

Dónde ver: Canal 5, VIX y TUDN.

Fuente: Tribuna del Yaqui