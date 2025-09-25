Caen tres integrantes de la banda Los Lagartos; están acusados de secuestro en Edomex

Ecatepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este jueves sobre el arresto y vinculación a proceso en contra de tres sujetos identificados como Flavio Cesar 'N', Edwin Said 'N' y Daniel 'N' por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de robo. Los hechos fueron cometidos el pasado 8 de septiembre cuando las víctimas, dos masculinos, viajaban a bordo de un vehículo marca Ford.

Ducha unidad iba cargada con mercancía de ferretería propiedad de una empresa moral. Al circular sobre la calle Esmeralda en la colonia Santa Cruz Ojo de Agua, del municipio de Tecámac, un vehículo les cierra el paso, del cual descienden los hoy investigados, quienes amenazan a las víctimas con armas de fuego, obligándolas a bajar de su vehículo. Una vez que ambas víctimas descienden, son desapoderados de la unidad que conducían.

Asimismo son obligados a subir en la parte trasera del carro blanco, privándolos de la libertad y siendo liberados más tarde en el Estado de Hidalgo. Por estos hechos, el Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a Flavio Cesar 'N', Edwin Said 'N' y Daniel 'N' como posibles partícipes, por lo cual la autoridad judicial emitió una orden de aprehensión. Estos sujetos, son integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de vehículo autodenominada Los Lagartos.

Dicho grupo opera en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec y están relacionados con diversos ilícitos. Flavio Cesar 'N', Edwin Said 'N' y Daniel 'N' fueron detenidos por Policías de Investigación, el pasado 9 de septiembre, luego de que habrían privado de la libertad a un menor de edad que conducía un vehículo sobre el libramiento carretera Coyotepec - Huehuetoca. Los padres de la víctima, quienes fueron testigos de estos hechos, iniciaron su denuncia ante la Fiscalía mexiquense.

Trabajos de investigación permitieron a la institución efectuar una orden de cateo en un inmueble localizado en Tecámac, en donde, al parecer se encontraba un dispositivo electrónico propiedad de la víctima, ya que, con el avance en las pesquisas, se pudo determinar la geolocalización de dicho dispositivo, y la posible ubicación del menor privado de la libertad. El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación.

La #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación a proceso en contra de Flavio Cesar "N", Edwin Said "N" y Daniel "N" por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de robo, hechos sucedisos en el municipio de #Tecámac

Eso sucedió en un inmueble ubicado en la colonia Ojo de Agua, perteneciente al municipio de Tecámac, en donde rescataron al menor, víctima de secuestro, y detuvieron a Flavio César 'N', Edwin Said 'N', Daniel 'N', así como a Mariana 'N' y Kristal 'N', como posibles partícipes en este hecho delictivo. Los acusados, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de un juez quien les dictó auto de vinculación a proceso, prisión preventiva y un plazo para el cierre de investigación complementaria.

