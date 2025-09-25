Captan golpiza contra estudiante de preparatoria al sur de Guaymas; buscan al agresor

Guaymas, Sonora.- El Puerto de Guaymas fue escenario de una agresión física en contra de un estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMar), momento que fue captado en video y difundido en días recientes. El material audiovisual ha generado la movilización de los padres de familia, quienes buscan identificar al agresor para iniciar un procedimiento legal por las lesiones ocasionadas al joven.

La grabación muestra a un individuo con el rostro cubierto confrontando y golpeando en repetidas ocasiones al estudiante en el exterior de las instalaciones del plantel educativo, ubicado al sur de la ciudad. Aunque en un principio el alumno intenta evitar la confrontación, finalmente responde a los ataques. Debido a que el agresor no portaba el uniforme escolar, se desconoce si pertenece a la misma preparatoria.

Paralelamente a este hecho, ha circulado información extraoficial que sugiere que el estudiante afectado podría haber sido objeto de acoso escolar en varias ocasiones previas. Se menciona la presunta existencia de una segunda grabación, la cual documentaría un incidente ocurrido dentro de un salón de clases, donde el mismo joven es sometido físicamente por otros compañeros mientras el resto observa y graba video.

Según estas versiones no confirmadas, los motivos detrás de las agresiones estarían relacionados con su aspecto físico y su amistad con una compañera. A raíz del ataque, se informó que el estudiante lesionado no ha regresado a clases, y por ahora se desconoce cuál es su estado de salud actual. Hasta el momento, las autoridades del CETMar no han emitido ninguna declaración pública sobre el percance.

CAPTAN @GR3SIu00d3N A ESTUDIANTE EN PREPARATORIA CET DEL MAR AL SUR DE #GUAYMASu203cufe0fGuaymas, Sonora. - Un video ha capturado... Posted by Noticias en Linea Sonora on Wednesday, September 24, 2025

Cabe recordar que el pasado miércoles 17 de septiembre, la escuela primaria Héroes 13 de Julio, de Guaymas, fue cerrada por padres de familia como forma de protesta, debido a que consideran una falta de respeto hacia sus hijos el incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades educativas. La molestia surge por la inadecuada redistribución de aulas dentro del plantel, lo que los padres calificaron como decisiones incorrectas, ya que los grupos de primero y cuarto grado se quedaron sin salón.

Fuente: Tribuna