Ciudad Obregón: Autoridades detienen a un joven con un arma; lo vinculan con un atraco

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de este miércoles 24 de septiembre, corporaciones de distintas órdenes del Gobierno de Sonora que realizaban un operativo preventivo en el sector suroriente de Ciudad Obregón lograron la detención de un supuesto generador de violencia: un hombre que tenía en su poder un arma blanca. Se cree que este masculino sería en responsable de un atraco en la región y otros crímenes.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, miércoles 24 de septiembre, alrededor de las 01:30 horas, tiempo local, en la intersección de las calles 300 y bulevar Misión del Real. En ese punto, agentes asignados al cuadrante tres de vigilancia detectaron a un sujeto que salía de una tienda de conveniencia contigua a una estación de servicio, lo que generó sospechas tras el aviso de un robo ocurrido minutos antes en un establecimiento Oxxo de carretera Internacional y Obrero Mundial.

Los hechos se registraron el miércoles en Ciudad Obregón.

Al percatarse de la presencia de la patrulla, el masculino intentó huir del lugar para evitar ser alcanzado por los agentes. Sin embargo, metros más adelante fue interceptado y sometido a una revisión corporal, procedimiento en el que se le localizó un cuchillo fajado en la cintura. El arma tenía empuñadura tubular de color blanco y hoja metálica negra, la cual mantenía oculta en el costado derecho.

Tras confirmarse la portación del arma, los agentes procedieron a su aseguramiento y traslado a la Jefatura de Policía y Tránsito, donde fue certificado médicamente antes de ser canalizado al Centro Integral de Procuración de Justicia. Junto con él se entregó un Informe Policial Homologado (IPH) para que el Ministerio Público de la ???????Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) iniciara la integración de la carpeta correspondiente.

El detenido fue identificado como Daniel S. C., de 21 años de edad y residente del mismo fraccionamiento donde se registró su captura. De acuerdo con fuentes de seguridad, no se descarta que el joven esté relacionado con otros robos cometidos en la misma zona, sin embargo, serán las autoridades las que confirmen lo anterior.

