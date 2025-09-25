Con fusil de asalto y 133 dosis de droga capturan a sujeto al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de las estrategias de seguridad interinstitucionales implementadas en el municipio de Cajeme, un operativo de la Policía Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de Marina (Semar) culminó con la detención de un hombre llamado Sergio Jesús 'N', de 21 años de edad, por los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La acción tuvo lugar en el fraccionamiento Los Presidentes, al suroeste de la ciudad, durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Rodolfo León Manzo. En el sitio, los agentes de las tres corporaciones aseguraron al individuo. Tras una inspección física, al individuo se le incautó un arma de fuego tipo fusil, considerada de alto poder, la cual estaba equipada con un cargador abastecido con 29 cartuchos útiles.

Asimismo, se localizaron entre sus pertenencias un total de 133 dosis de presuntas sustancias ilícitas, empaquetadas para su aparente distribución individual. El material decomisado incluye 85 envoltorios que contenían una hierba seca con las características de la marihuana y otros 48 envoltorios con una sustancia granulada, presumiblemente metanfetamina, también conocida como crystal.

Tanto el detenido como el arma de fuego, los cartuchos y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR). Será esta autoridad federal la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y definir la situación jurídica del implicado.

#Seguridad | Catean casa del narco al norte de Sonora; hallan droga, cerveza, cigarros y equipo táctico uD83CuDFE0uD83DuDEA8https://t.co/42BMIVt1yA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 25, 2025

De la misma manera, tres masculinos y una fémina fueron vinculados a proceso y quedaron bajo prisión preventiva justificada por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los señalados fueron detenidos por autoridades en diferentes fechas y colonias de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna