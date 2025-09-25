Decomisan cargamento de droga valuado en 300mdp al norte de Sonora; hay dos detenidos

San Luis Río Colorado, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron uno de los decomisos de droga sintética más importantes del año en el norte de Sonora. La acción resultó en la detención de dos personas y el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina y fentanilo cuyo valor en el mercado ilícito supera los 300 millones de pesos, según estimaciones de autoridades.

El decomiso tuvo lugar en un puesto de inspección vehicular del municipio de San Luis Río Colorado. Durante una revisiones a un tractocamión con caja seca, los agentes descubrieron numerosas cajas de cartón que no correspondían a una carga legítima. Dentro de estas cajas se encontraron mil 186 bolsas de plástico que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina, con un peso total de mil kilos.

De la misma manera, los uniformados localizaron otras 15 bolsas, cada una con 1 kilo de polvo blanco identificado como fentanilo, uno de los opioides sintéticos de mayor peligrosidad y valor para los grupos criminales. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitido este 25 de septiembre, el valor estimado de las sustancias ilícitas asciende a 304.4 millones de pesos.

Esto representa un considerable golpe financiero a la estructura logística del grupo delictivo responsable. Tanto el chofer del vehículo como su acompañante fueron arrestados en el lugar y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica.

Dentro de las cajas de cartón fueron halladas bolsas de plástico

Este decomiso no es un hecho aislado y se suma a las recientes acciones de seguridad en la misma zona fronteriza. Apenas un día antes, el 24 de septiembre, las autoridades federales informaron sobre la detención del conductor de otro tráiler en la carretera San Luis Río Colorado - Sonoyta. Gracias a una revisión con tecnología de escaneo no intrusivo, se detectaron 40 kilos de metanfetamina ocultos en la estructura del vehículo.

Dicho cargamento, valuado en 10.6 millones de pesos, tenía como procedencia Guadalajara, Jalisco, y su destino final era Tijuana, Baja California. Ambos operativos, realizados en un lapso de 24 horas, muestran la relevancia estratégica de las rutas del norte de Sonora para el trasiego de narcóticos y reafirman la efectividad de los puntos de control interinstitucionales para desarticular las cadenas de suministro del crimen organizado.

