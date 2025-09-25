Desarticulan punto de juego ilegal en Hermosillo; aseguran 14 máquinas tragamonedas

Hermosillo, Sonora.- Durante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, fue cateado un establecimiento que operaba como casino clandestino en Hermosillo. La intervención, ejecutada el pasado 22 de septiembre, resultó en el aseguramiento de 14 máquinas tragamonedas que funcionaban al margen de la ley. El despliegue tuvo lugar en un inmueble de la calle 12 de Octubre, de la colonia Jacinto López.

De acuerdo por lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en el sitio se dio cumplimiento a una orden de cateo. Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con el respaldo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes ingresaron al lugar para realizar la inspección, confirmando la existencia de un punto de juego ilícito.

Los 14 aparatos electrónico fueron asegurados y trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para quedar a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE). Esta instancia será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de identificar a los responsables de operar el local y proceder conforme a la legislación vigente.

Este tipo de acciones forma parte de las estrategias para combatir actividades económicas no reguladas, que además de constituir un delito en sí mismas, pueden estar vinculadas a otras conductas delictivas como el narcomenudeo y representar una fuente de ingresos ilícitos. La Fiscalía de Sonora señaló que con este resultado "refrenda su compromiso de combatir los delitos relacionados con actividades ilícitas que afectan la tranquilidad social".

Otro hecho similar ocurrió el pasado mes de agosto en Hermosillo. Un total de ocho máquinas tragamonedas irregulares fueron decomisadas durante el cateo de un inmueble. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Policía Municipal de Hermosillo efectuaron la acción en la colonia Los Olivos, donde fueron encontrados los dispositivos que eran operados de forma ilegal en una tienda de abarrotes.

