Doble 'levantón' en Culiacán: Bajan a padre e hijo de su auto y se los llevan a la fuerza

Culiacán, Sinaloa.- La noche del miércoles 24 de septiembre de 2025, un padre y su hijo fueron privados ilegalmente de su libertad cuando circulaban a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta, color rojo y modelo reciente, por las inmediaciones de la colonia Las Vegas, al oriente de Culiacán, Los primeros reportes indican que los afectados, aún sin identificar, fueron interceptados por un grupo armado que se los llevó a la fuerza con rumbo desconocido.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el padre e hijo fueron identificados como Jaime 'N' y Valentín 'N', de 43 y 18 años de edad, respectivamente. Trascendió que el vehículo, en el cual viajaban las víctimas, se desplazaba sobre el bulevar Xicoténcatl en dirección al sur y, al llegar al bulevar Francisco I. Madero, sujetos armados les dieron alcance y los obligaron a descender de la unidad para consumar el doble 'levantón'.

El vehículo quedó abandonado con la puerta del conductor abierta y automovilistas que pasaban por la zona dieron aviso a las líneas de emergencias del 9-1-1 alrededor de las 21:00 horas", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como efectivos del Ejército Mexicano, acudieron a la ubicación y confirmaron el hecho violento. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las primeras indagatorias del caso para integrar la carpeta de investigación, mientras que el vehículo fue trasladado a la pensión de Bienes Asegurados de la dependencia estatal, en donde será resguardado como parte de la investigación complementaria.

Miércoles violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados el miércoles 24 de septiembre en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó dos homicidios dolosos, tres robos de vehículo y cuatro privaciones de la libertad, incluido el caso del padre y su hijo que fueron 'levantados' en la colonia Las Vegas. Con respecto a los homicidios, uno de estos se reportó al interior de una vivienda que se ubica en la colonia San Rafael de Culiacán.

