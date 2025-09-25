Ejecutan a hombre frente a parroquia de Ciudad Obregón; intentó escapar de las balas

Ciudad Obregón, Sonora.- Varias disparos fueron escuchados la tarde de este jueves 25 de septiembre en la colonia Hidalgo, de Ciudad Obregón, tras registrarse una agresión armada que cobró la vida de una persona del sexo masculino. Esto generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno, sobre las calles 6 de Abril, entre entre Quintana Roo y Chiapas, donde sucedió el hecho violento.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, un hombre de edad aproximada entre los 40 años de edad, circulaba a bordo de una camioneta tipo pick up, marca Cheyenne, de color blanco y modelo reciente. Fue alrededor de las 17:00 horas cuando sujetos armados lo interceptaron y abrieron fuego en su contra. En un aparente intento por resguardar su integridad, el conductor bajó del vehículo para intentar huir a fuerza de carrera.

Sin embargo, fue alcanzado por los proyectiles y su cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, justo frente a la Parroquia de la Sagrada Familia. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras valorar al individuo, confirmaron que ya había fallecido. La escena del crimen fue resguardada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme.

Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo del procesamiento del área, realizando el levantamiento de evidencias balísticas y otros elementos que serán integrados a la carpeta de investigación. La víctima, que vestía pantalón negro y camisa a cuadros del mismo color, no ha sido identificada. En cuanto a los responsables del ataque, estos lograron huir del lugar y hasta el momento no han sido localizados.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos de identificación.

La víctima perdió la vida en medio de la calle

Otro hecho violento tuvo lugar la tarde del pasado domingo 21 de septiembre en el fraccionamiento Nueva Palmira, al sur de Ciudad Obregón. En esa ocasión, un hombre de la tercera edad fue blanco de un ataque armado y falleció en la vía pública, sobre las calles Antonio Yocupicio, entre Coahuila y Emeterio Ochoa. De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Gerónimo R. C., de 75 años de edad.

Fuente: Tribuna