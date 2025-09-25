Encuentran con vida a ciudadano estadounidense que desapareció al norte de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 25 de septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sonora informó que, como resultado de un operativo coordinado, se logró la localización de un turista extranjero de la tercera edad, aún sin identificar, que se había extraviado en el municipio de Ímuris. Trascendió que el adulto mayor era buscado por su esposa, quien señaló que el individuo presentaba lapsos de pérdida de memoria.

De acuerdo con el reporte difundido por las autoridades, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Policía Municipal de Magdalena, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sonora, participaron para ubicar al hombre, quien se encontraba desorientado y a bordo de un automóvil en el cruce de la caseta de cobro a la entrada de la ciudad de Hermosillo.

Mientras realizaban recorridos de vigilancia en el sector anteriormente mencionado, paramédicos de la Policía Estatal se encargaron de brindar la atención oportuna al turista y fue en ese momento de que se dieron cuenta que era buscado por su pareja sentimental, por lo que se notificó a la Policía Municipal de Magdalena de Kino que en ese momento se encontraba auxiliando a la esposa del ciudadano estadounidense.

Finalmente, agentes de la PESP trasladaron al adulto mayor para encontrarse con oficiales de la Policía Municipal de Magdalena, quienes dieron seguimiento y lo acompañaron al Consulado de Estados Unidos en Nogales para regresar a su lugar de residencia.

La esposa del adulto mayor fue quien reportó se había extraviado.

Regresan a niña con su madre

En otro caso similar registrado en la capital de Sinaloa, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo localizaron a una menor de 5 años de edad y la regresaron con su familia. El hallazgo fue confirmado el pasado martes. Se indicó que, aproximadamente a las 11:45 del lunes 22 de septiembre, elementos policíacos realizaban patrullaje en el fraccionamiento Puerta del Rey y encontraron a la pequeña caminando sola en las calles Cuevas y Carlos Maldonado. Tras cerciorarse de que se encontraba bien de salud, los oficiales la llevaron a su domicilio para que se reencontrara con sus padres.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/ddqYZqASU4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui