Encuentran más de 60 bolsas con restos humanos en Jalisco; estaban en fosa clandestina

Zapopan, Jalisco.- Trabajos de búsqueda liderados por el Colectivo Manos Buscadoras han resultado en la localización de una fosa clandestina en el municipio de Zapopan, Jalisco. Hasta la fecha, las labores de procesamiento en el sitio han permitido la extracción de 61 bolsas con restos humanos. El hallazgo inicial tuvo lugar el pasado 5 de septiembre en una brecha cercana a la carretera a Nextipax, en una zona conocida como Plan de La Noria.

Miembros del colectivo reportaron el punto como positivo tras identificar olores fétidos emanando del suelo detrás de un grupo de árboles. En esa primera jornada de trabajo, se recuperaron 16 bolsas con restos y prendas de vestir. Las operaciones en el área han continuado de manera intermitente. El 14 de septiembre, las labores de excavación permitieron extraer 14 bolsas adicionales. Al día siguiente, el 15 de septiembre, se sumaron otras cinco bolsas al conteo.

Las búsquedas más recientes en el mismo punto han arrojado 26 bolsas más, elevando el total a 61. El procesamiento del sitio se está realizando con la participación y supervisión de diversas instituciones, incluyendo la Policía Municipal de Zapopan, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Estos últimos son los encargados de realizar los peritajes correspondientes para el análisis genético y la identificación de las víctimas.

Manos Buscadoras localizan bolsas con restos humanos en #Zapopan



Integrantes del Colectivo de Manos #Buscadoras, localizaron 61 bolsas con cuerpos humanos en Zapopan #Jalisco.



Este hallazgo ocurrió cerca del camino al Alemán, y es uno de los más grandes hallazgos de…

A través de un comunicado, el Colectivo Manos Buscadoras reafirmó su compromiso de continuar con las labores en la zona hasta que esta sea procesada en su totalidad. “No buscamos culpables, buscamos a todos los que nos hacen falta”, declararon, señalando que cuentan con informes que sugieren la posible presencia de más restos en el área. Los trabajos de búsqueda y recuperación en este punto de Zapopan seguirán activos en los próximos días.

Nueva fosa clandestina en Zapopan



En una zona cercana al humedal de Nextipac, el colectivo Manos Buscadoras localizó restos e indicios que podrían pertenecer a una mujer y dos hombres.

Las autoridades ya realizan los peritajes correspondientes.

