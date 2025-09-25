FOTOS: Le disparan en su parte íntima cuanto asaltaba una tienda de conveniencia

Tijuana, Baja California.- La tarde del lunes 22 de septiembre de 2025, un joven de 23 años de edad resultó con una herida de bala mientras intentaba efectuar un asalto a una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Carlota Maldonado, esquina con Guanajuatense, en la colonia Empleado Postal de Tijuana, Baja California. Trascendió que un elemento de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) se encontraba en el lugar y le disparó en un testículo al asaltante, dejándolo herido en el lugar.

De acuerdo con testimonios recabados por el medio Punto Norte, el incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando el sospechoso, que portaba un cubrebocas y una capucha, irrumpió en la tienda y se dirigió directamente al área de cajas. Una vez ahí, el presunto delincuente amedrentó y amenazó de muerte a los empleados, a quien le exigió que le entregara todo el dinero de la caja registradora, al mismo tiempo que mantenía su mano derecha al interior de la sudadera, simulando que traía consigo un arma de fuego.

Sin embargo, el sujeto no contaba con que un agente estatal, miembro del grupo de Inteligencia de la FESC, se encontraba en el área de cajas realizando sus compras, aunque en ese momento estaba fuera de servicio y con ropa de civil. Fue ahí cuando el oficial abrió fuego contra el individuo y lo sometió, mientras un cajero alcanzó a oprimir el botón de pánico. Elementos de la Policía Municipal de Tijuana, así como paramédicos de la Cruz Roja acudieron al llamado.

Los socorristas estabilizaron al asaltante y posteriormente lo trasladaron hacia el Hospital General de Tijuana. En el lugar de los hechos se encontró un casquillo percutido de 40 milímetros, el cual corresponde al arma del uniformado con la que consiguió neutralizar al detenido, identificado como José Rafael 'N', de 23 años. Se indicó que el policía de la FESC estaba a punto de pagar cuando observó que el asaltante brincó el mostrador, empujó a una trabajadora y comenzó a tomar el dinero en efectivo de la caja.

En este instante, el agente accionó su arma a corta distancia y se mencionó que la bala se impactó en el testículo derecho del sujeto y salió por el fémur izquierdo, dejándolo neutralizado y tendido en el área de cajas. También se precisó que aunque simulaba estar armado, el asaltante en realidad llevaba un objeto de color negro que estaba oculto bajo su sudadera y lo usaba para simular la empuñadora de una pistola.

Fuente: Tribuna del Yaqui