Golpe al crimen: FGJES vincula a proceso a Remberto 'N' por maltrato animal en Sonora

Navojoa, Sonora.- Las autoridades dieron un nuevo golpe al crimen, en beneficio de los más vulnerables. Este jueves 25 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó, mediante un comunicado, que fue vinculado a proceso un hombre identificado como Remberto 'N', de 72 años de edad, por el delito de maltrato y crueldad animal en inmediaciones del municipio de Navojoa.

Su detención se logró tras la ejecución de un cateo en un domicilio, donde también fueron rescatados seis perros que permanecían en condiciones de riesgo, además del aseguramiento de diversos objetos relacionados con la investigación.

Rescatan seis perros y aseguran evidencias en cateo por crueldad animal en Navojoa. Foto: FGJES

Según el documento, la acción judicial se realizó el pasado miércoles 24 de septiembre de 2025, en cumplimiento a una causa penal iniciada a partir de una denuncia presentada por una asociación civil dedicada a la protección de animales. Dicho procedimiento tuvo origen en la difusión de un video en el que se observaba a dos personas sometiendo a perros con cuerdas y colocándolos en un saco de ixtle, material que posteriormente fue asegurado durante la diligencia.

Durante la audiencia inicial, el Juez Oral resolvió vincular a proceso a Remberto 'N' por el delito de maltrato animal, otorgando un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Aunque el Ministerio Público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva, el Juez determinó imponer otras restricciones debido al estado de salud del imputado, considerado delicado.

La FGJES confirmó que existe otra persona de interés relacionada con los hechos, contra quien ya se libró una orden de aprehensión y cuya localización se mantiene en curso. En tanto, los seis caninos rescatados quedaron bajo resguardo del personal antirrábico municipal, donde reciben atención médica y cuidados para garantizar su recuperación y protección.

En el cateo también se aseguraron diversos objetos como un cable de electricidad negro, un saco de ixtle blanco y una caja de plástico verde, considerados indicios que fortalecerán la investigación en curso. Estos elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público como parte del expediente que se integra en contra del imputado.

La Fiscalía estatal reiteró su compromiso de mantener una política de cero tolerancia frente a los casos de crueldad animal.

Fuente: Tribuna del Yaqui