Grupo armado embosca y asesina a jefe regional de la Fiscalía General de Guanajuato

San Felipe, Guanajuato.- Este jueves 25 de septiembre de 2025 se confirmó el asesinato a balazos del jefe regional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Juan Alberto Camarillo Zavala, cuando transitaba por la carretera que conecta al municipio de San Felipe con Dolores Hidalgo. De acuerdo con NMás, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este día en el punto referido, en donde un grupo armado emboscó al funcionario y le disparó en diversas ocasiones hasta privarlo de la vida.

Según datos proporcionados por Milenio, el atentado se registró aproximadamente a las 08:00 horas de este jueves, a la altura de la comunidad de La Estancia. El hecho violento generó una intensa movilización por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Defensa, así como de personal de la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El área quedó acordonada mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

JUAN ALBERTO 'N' fue un servidor público ejemplar, comprometido con su labor, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Su muerte representa una pérdida irreparable para esta Fiscalía y constituye una agresión directa contra el Estado y el principio de legalidad".

No permitiremos que quienes hacen cumplir la ley sean asesinados por ejercer su deber. La Fiscalía General del Estado, en colaboración con las corporaciones de seguridad estatales y federales, ha iniciado actos de investigación con el firme propósito de identificar, localizar y llevar ante la justicia a los responsables de este crimen", expresó la Fiscalía a través de un comunicado.

El ataque generó pánico entre los automovilistas que se desplazaban por la zona, ya que también se reportó la quema de un vehículo sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de La Estancia con la comunidad Buena Vista del Cubo. El cuerpo sin vida de Juan Alberto quedó tendido muy cerca de la entrada a la comunidad de Capillas.

Hasta el sitio también arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a un civil que resultó con heridas de arma de fuego. Una vez estabilizado, los servicios médicos trasladaron al lesionado a un hospital cercano para su atención médica inmediata. Hasta el momento no se ha identificado a esta segunda víctima ni tampoco se han proporcionado mayores datos sobre él, únicamente que se trata de una persona del sexo masculino.

