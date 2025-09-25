Identifican a hombre ejecutado a balazos en Mazatlán; era oficial del Ejército Mexicano

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del martes 23 de septiembre de 2025, un motociclista fue víctima de un ataque armado en la colonia Hacienda de Urías, al sur de la ciudad de Mazatlán. El individuo quedó tendido sin vida en el lugar tras ser ejecutado a balazos por gatilleros desconocidos. De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Acapulco y Platanera, en el mencionado sector, cuando vecinos denunciaron detonaciones de arma de fuego y la presencia de un cuerpo en plena vía pública.

Según datos recabados por diversos medios de comunicación el hoy occiso vestía un pantalón café, camisa de color oscuro, tenis blancos y traía puesto un casco de seguridad de color rojo, además se indicó que presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza, en ambos costados y en sus manos. Personal de Protección Civil Municipal, Bomberos Veteranos El Castillo y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron a la ubicación y confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, la escena del crimen quedó acordonada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, mientras que peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes en el área. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde fue identificado de manera extraoficial, según los informes complementarios del homicidio.

Era elemento activo del Ejército Mexicano

La mañana de este miércoles 25 de septiembre, el portal de noticias Línea Directa señaló que personal del Ejército Mexicano se presentó en la Semefo y reconoció extraoficialmente al fallecido como José Francisco 'M', de 38 años de edad, quien presuntamente era oficial del Ejército Mexicano, adscrito supuestamente al Octavo Batallón de Infantería con sede en Mazatlán; sin embargo, esta información no ha sido verificada oficialmente hasta el momento.

Hasta el momento, el Ejército Mexicano ha mantenido hermetismo sobre el atentado contra este oficial activo, así como sobre si desempeñaba alguna función en labores de inteligencia militar antes del ataque que terminó con su vida", explicó el medio anteriormente citado.

Miércoles violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados el miércoles 24 de septiembre en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó dos homicidios dolosos, cuatro privaciones de la libertad y tres robos de vehículo. Con respecto a las personas que perdieron la vida, ambos casos fueron reportados en Culiacán: uno en la colonia San Rafael, cerca del sector Del Valle, mientras que la otra víctima pereció en un hospital que se ubica en la colonia Rincón del Parque.

