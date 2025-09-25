Imprudencia al volante provoca accidente de tránsito en el Centro de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025, alrededor de las 11:00 horas, se registró un accidente de tránsito en el primer cuadro de Ciudad Obregón, Sonora, en el que se vieron dos vehículos involucrados. Según un informe preliminar, el percance vial no dejó personas lesionadas, únicamente dejó daños materiales en las unidades implicadas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se presentaron en el sitio para realizar el respectivo peritaje.

De acuerdo con datos recabados hasta el momento, el incidente se suscitó cuando la conductora de un vehículo Aveo, de color gris y modelo reciente, intentaba incorporarse por la calle Chihuahua y le cortó el paso a un automóvil Spark, de color blanco y también de modelo reciente, que transitaba con preferencia por la calle Hidalgo, casi frente a la Notaria Público No. 93. Testigos oculares señalaron que la imprudencia del Aveo, al tratar de ingresar a la vía principal, ocasionó el choque.

Trascendió que los dos carros se impactaron de manera frontal-lateral y esto generó cuantiosos daños materiales, principalmente en el vehículo Aveo. Agentes de Tránsito Municipal se presentaron en el lugar, ubicado en el sector Centro de la cabecera municipal de Cajeme, en donde realizaron el deslinde de responsabilidades y elaboraron el respectivo Informe Policial Homologado (IPH) para esclarecer los hechos en este nuevo incidente registrado en la localidad.

Ataque de abejas en Ciudad Obregón

En otro caso registrado durante este jueves 25 de septiembre en Ciudad Obregón, estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 56, situada en la colonia Miravalle, fueron víctimas del ataque de un enjambre de abejas. De forma preliminar se informó que al menos seis adolescentes resultaron con lesiones a causa de las picaduras, por lo que autoridades del plantel educativo optaron por suspender las clases.

De acuerdo con un reporte oficial de las autoridades locales, personal de la Unidad de Protección Civil Municipal, en coordinación con Bomberos de Cajeme, acudieron al lugar para atender la situación y evacuar a los alumnos y personal docente, con la intención de salvaguardar la integridad de los presentes y evitar una tragedia mayor.

