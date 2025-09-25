Le hallaron 32 envoltorios de crystal: Arrestan a presunto narcomenudista en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizaron un cateo en el domicilio ubicado en la colonia La Cholla, de Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que durante la diligencia, se logró la detención de un hombre llamado Leoncio Eligio 'N', de 45 años de edad.

Dicha persona cuenta con antecedentes penales por violencia familiar registrados en 2015. Además, se le aseguraron 32 envoltorios de plástico de aparente metanfetamina o crystal. Cabe señalar que la acción se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida con base en indicios recabados durante las investigaciones previas por posibles actividades criminales en el inmueble relacionados con delitos de narcomenudeo.

Al ingresar al inmueble, los elementos de seguridad localizaron los envoltorios ocultos, procediendo de inmediato a su aseguramiento y a la detención del presunto responsable, quien no opuso resistencia durante la intervención. El imputado y los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad pertinente para las diligencias de ley. La Fiscalía de Sonora indicó que con este operativo "refrenda su compromiso con la seguridad pública".

En cateo en Hermosillo es detenido Leoncio Eligio “N” y se aseguran envoltorios de droga



Por otro lado, después de que fueron arrestados en Hermosillo, durante las respectivas audiencias se formuló imputación en contra de Manuel Alfredo 'N' y/o Martín Armando 'N', Néstor Rodolfo 'N', Gustavo Agustín 'N', así como dos menores de edad, señalados como presuntos responsables de secuestro agravado y asociación delictuosa, informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Además, un juez decretó prisión preventiva justificada para los adultos e internamiento preventivo para los menores. El par de víctimas fueron privadas de su libertad, la primera el día 16 de septiembre de 2025 y la segunda el día 18 del mismo mes, siendo llevadas en contra de su voluntad a un domicilio ubicado en la calle Juan José Aguirre entre Simón Bley y Manuel I. Loaiza, en la colonia Olivares, de la capital sonorense.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora