Lo detienen por retener violentamente a su pareja y lesionar a un policía en Torreón

Torreón, Coahuila.- Por retener a su pareja sentimental en contra de su voluntad al interior de una casa ubicada en la colonia Valle Revolución, en el municipio de Torreón, un hombre fue detenido por elementos policíacos que respondieron al llamado de auxilio de la víctima. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los oficiales escucharon los gritos de ayuda de la mujer al momento en el que realizaban un recorrido de vigilancia en el sector.

Según datos recabados por Telediario Coahuila, agentes de la Policía Municipal de Torreón describieron que la fémina se encontraba con visibles daños físicos y mostraba signos de desesperación, rasgos que alertaron a los uniformados para intervenir en la situación. Una vez cerca de la propiedad, los policías constataron, de viva voz de la afectada, que estaba siendo retenida en contra de su voluntad; sin embargo, el agresor salió del domicilio con actitud violenta y trascendió que lesionó a un oficial.

Pese a las amenazas, los agentes intentaron dialogar con el sujeto para resolver pacíficamente la situación. Sin embargo, el hombre reaccionó con violencia, golpeando un cristal con una fuerza tal que los fragmentos hirieron a uno de los oficiales", explicó el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos en este caso.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/xCPJQa35HV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 25, 2025

Los oficiales confirmaron que la víctima estaba frente a una situación de riesgo, por lo que tomaron la decisión de ingresar a la vivienda. Trascendió que el individuo cometió agresiones físicas en contra de su pareja, a pesar de la presencia policial dentro de la residencia, culpándola por la intervención de los policías. Una vez detenidos, el individuo fue identificado como Felipe de Jesús 'N', de 41 años de edad.

Finalmente fue puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar los cargos correspondientes y posteriormente fue recluido en un Centro de Reinserción Social (Cereso) de la localidad. Por su parte, la mujer fue turnada al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, en donde recibirá la asistencia legal y psicológica necesaria para poder dejar atrás el traumático momento que vivió a manos de Felipe de Jesús 'N'.

El detenido fue identificado como Felipe de Jesús 'N', de 41 años de edad.



Fuente: Tribuna del Yaqui