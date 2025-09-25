Localizan a pequeño de 3 años que caminaba solo por las calles al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisaría de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo informó este jueves sobre la localización y entrega de un menor de 3 años de edad que había sido reportado deambulando totalmente solo por las calles del fraccionamiento Cantabria Residencial, al noroeste de Hermosillo. El operativo concluyó con el infante reuniéndose de nuevo con su madre, en perfecto estado de salud.

Según el informe emitido por la corporación, los hechos ocurrieron durante el mediodía de ayer miércoles 24 de septiembre. Aproximadamente a las 12:10 horas, se recibió una alerta ciudadana a través de la línea de emergencias 911. El reporte indicaba la presencia de un niño de corta edad que estaba solo en las calles Pueblo Nuevo y Alsazua. Atendiendo al llamado, la unidad E-290 fue despachada a dicho lugar.

Al llegar, los oficiales Ramírez Alcaraz y Sarabia Cabrera confirmaron el reporte y procedieron a resguardar al infante para garantizar su seguridad. Posteriormente, los elementos municipales emprendieron un recorrido por la zona. Gracias a esta labor de proximidad, lograron ubicar la casa de la familia del menor en la calle Olite. Tras verificar la identidad y el parentesco, los oficiales entregaron al niño sano y salvo a sus padres.

Este caso se suma a otro muy similar sucedido a principios de esta misma semana, en la que también se logró devolver a una menor con su familia. De acuerdo con lo informado por la corporación el pasado martes 23 de septiembre, los hechos ocurrieron el lunes por la mañana en el fraccionamiento Puerta del Rey, al norte de la capital sonorense. En ese momento los agentes Silva García y Brockman Robles, realizaban su recorrido de vigilancia.

En el lugar observaron a una niña de 5 años caminando sin compañía en el cruce de las calles Cuevas y Carlos Maldonado. Tras confirmar que la menor se encontraba bien de salud, la resguardaron en la unidad y comenzaron las indagatorias para localizar a sus familiares. La búsqueda concluyó exitosamente al ubicar su domicilio en la cerrada Arquillos, muy cerca del lugar del hallazgo. La niña fue entregada a su madre.

Fuente: Tribuna