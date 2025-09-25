Luto en el boxeo: Joven promesa del deporte muere arrollado por el tren en Coahuila

San Pedro de las Colonias, Coahuila.- La mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025 se registró un trágico caso en La Laguna de Coahuila, en donde un menor de edad perdió la vida tras ser arrollado por el tren. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron a las 06:48 horas en la avenida Ferrocarril y Diagonal Guadalupe, en las inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, ubicada en el municipio de San Pedro de las Colonias.

Según información proporcionada por El Sol de la Laguna, el hoy occiso fue identificado como José Alfredo Torres Rodríguez, de 17 años de edad y domicilio en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas. Trascendió que el cuerpo sin vida fue encontrado en las vías del tren, a la altura del kilómetro 831/42, y se indicó que tenía amputadas ambas manos y el pie izquierdo, además de que su vestimenta también estaba totalmente destrozada.

Elementos de la Policía Estatal, así como personal de Protección Civil y de Seguridad de Ferromex se presentaron en el sitio y confirmaron el lamentable hecho. Posteriormente se notificó a la Delegación Laguna II de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, quien se encargó de las diligencias correspondientes en el área para que el cadáver fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) del ejido San Miguel de Matamoros, en donde se le practicará la necropsia de ley.

Era una promesa del boxeo

José Alfredo Torres Rodríguez, mejor conocido como 'El Pistón', era un joven boxeador que formaba parte de la Academia de Boxeo Municipal 'Lobito Ruiz' en el municipio San Pedro de las Colonias. Una de las primeras líneas de investigación señalan que el adolescente estaba ejercitando en las vías del tren y tenía puestos sus auriculares, por lo que esto le habría impedido escuchar la llegada del tren.

El peleador sampetrino tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional de Boxeo, evento que se llevó a cabo en el estado de Oaxaca recientemente. Isaías Ruiz, quien se desempeñó como entrenador de 'El Pistón', destacó el potencial que tenía José Alfredo y aseguró que siempre representó con honor a su academia cada vez que se subía al ring. Familiares y amigos cercanos se han manifestado en redes sociales, lamentando la pérdida del joven deportista.

