Margarita fingió ser víctima SECUESTRO en Ciudad Obregón; la descubren y la vinculan a proceso

Hermosillo, Sonora.- María Margarita 'N' de 50 años de edad, fue vinculada a proceso penal luego de que se confirmara que fingió haber sido víctima de secuestro en julio de 2025. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) la acusa formalmente por el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad pública distinta a la judicial, además de imponerle medidas cautelares para garantizar su comparecencia en las audiencias que continúen en su contra.

De acuerdo con un comunicado compartido por la FGJES este jueves 25 de septiembre, la mujer (hoy detenida) denunció el 18 de julio haber sido privada ilegalmente de su libertad por dos hombres el día 16 del mismo mes. En su declaración ante el Ministerio Público afirmó que había sido trasladada de Hermosillo a Ciudad Obregón, donde supuestamente fue despojada de su vehículo y pertenencias tras permanecer inconsciente.

La denuncia provocó que se activaran protocolos de búsqueda y se desplegara personal de seguridad en distintas zonas, generando preocupación en la sociedad sonorense; tanto así, que en redes sociales se compartieron, de manera constante, publicaciones en las que se solicitaba apoyo para su pronta localización, ya que se pensaba que había sido víctima de un delito y su integridad estaba en peligro.

Descubren que Margarita fingió su secuestro

Sin embargo, los actos de investigación revelaron otra versión de los hechos. Las indagatorias demostraron que la mujer se trasladó sola en su vehículo hasta Ciudad Obregón, donde rentó una habitación para pasar la noche. Posteriormente se dirigió a un área cercana a la Laguna del Náinari, lugar en el que finalmente fue ubicada por las autoridades. Con esta información quedó descartada la hipótesis de un secuestro.

Tras confirmarse la falsedad del testimonio, se solicitó y ejecutó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplida por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Posteriormente se realizó la audiencia inicial, en la que el juez determinó la vinculación a proceso por el delito imputado. Cualquier novedad sobre este caso será reportado por TRIBUNA. ¡Síguenos!

Fuente: Tribuna del Yaqui