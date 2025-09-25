Nueva confesión de Lex Ashton, agresor de CCH Sur: Esto pensaba hacer en la UNAM

Ciudad de México.- El lamentable caso del ataque en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que dejó una persona sin vida y otra más herida, continúa generando debate en la opinión pública. Este hecho no solo ha expuesto los niveles de violencia que pueden presentarse en instituciones educativas, también abrió la conversación sobre la salud mental de los jóvenes, un tema que hoy tiene que ver con la seguridad.

Ahora, el presunto agresor, el joven identificado como Lex Ashton, ofreció una nueva confesión dentro de un parte médico, donde no solo dio detalles de su estado psicológico, sino que reveló cuál era su verdadero objetivo el día del ataque.

?? ¡Solo se pudo uno porque otro pen*3j# me agarró! Lex Ashton 'N', joven que asesinó a un estudiante en el CCH Sur, habría querido atacar a más personas; supuestamente se inspiró en los ataques en EU.



Lex Ashton hace nueva confesión

De acuerdo con el periodista de nota roja Carlos Jiménez (C4), Ashton presentó su declaración en un parte médico elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En dicho documento se da cuenta de la situación mental del joven, así como de confesiones que ponen de relieve la magnitud que pudo tener la tragedia ocurrida en el plantel del CCH Sur.

En el parte médico se incluye la declaración en la que Ashton afirma que su intención era atacar a más personas dentro de la escuela, aunque la intervención de un trabajador lo impidió. Como te informamos en TRIBUNA, el mismo empleado resultó herido al intentar detener al agresor; por fortuna, su estado de salud es estable.

Tenía la intención de agredir a seis personas, pero solo fue posible atacar a una porque otro me detuvo", se lee en la confesión contenida en el documento oficial.

Por otra parte, según el mismo reporte médico, el joven aseguró que sus acciones estuvieron motivadas por los ataques en escuelas de Estados Unidos (EU), los cuales conoció a través de medios y redes sociales, y que habrían servido de inspiración para cometer el ataque en la UNAM.

Estado de salud mental y antecedentes familiares

El informe médico indica que Lex Ashton presenta episodios depresivos graves, condición que, de acuerdo con especialistas, puede influir en conductas de riesgo si no recibe atención oportuna. En el mismo documento, el joven relató que había sufrido bullying en su entorno escolar, además de describir un entorno familiar complicado. Señaló que su padre padecía trastorno de bipolaridad y que se alejó de la familia cuando él tenía siete años de edad, lo que marcó una ruptura en la dinámica de su hogar.

Ashton también mencionó que su hermana enfrentaba intentos de atentar contra su vida desde temprana edad, a los cuatro años, y que posteriormente fue diagnosticada con depresión, lo que reflejaría un historial de problemas de salud mental dentro de su núcleo familiar.

Filtran parte médico de Lex Ashton, agresor de CCH Sur. Foto: Facebook

Atención psicológica previa

El documento oficial también confirma que el agresor asistió durante seis meses a sesiones con un psicólogo especializado de la propia UNAM. Sin embargo, pese a la atención recibida, sus episodios depresivos no habrían sido controlados de manera efectiva.

Actualmente, el joven permanece bajo resguardo médico mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) mantiene abiertas las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente el caso. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce quiénes iban a ser las otras víctimas de Ashton.

