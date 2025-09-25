Pánico en Hermosillo: Sujeto dispara cerca de escuela; autoridades logran detenerlo

Hermosillo, Sonora.- Momentos de pánico se vivieron esta mañana en un plantel educativo del sur de la capital de Sonora, ya que un sujeto realizó detonaciones cerca del plantel. Los hechos sucedieron este jueves 25 de septiembre por la mañana en la colonia Villa de Seris, donde las autoridades acudieron para atender la situación.

De acuerdo con información compartida por la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la corporación detuvieron a un hombre por la detonación de un arma de fuego, esto después de que se realizara un reporte ciudadano donde se indicó que el sujeto efectuó su arma en un lote baldío cerca del plantel educativo.

Se dijo que la persona fue detenida tras accionar su arma de fuego en el terreno ubicado sobre las calles Jesús García Corona y Niños Héroes, detrás de la escuela primaria 'Gustavo Adolfo Uruchurtu'. Las autoridades comentaron que no hubo personas lesionadas por los hechos.

Según información extraoficial, se dio a conocer que el responsable de estos hechos fue un hombre de 34 años de edad, identificado como Raúl 'N'. El hombre realizó tres disparos al aire y esto generó alerta en la comunidad educativa. Al sujeto se le encontró entre sus pertenencias una pistola calibre 3.80, por lo que quedó bajo arresto y en competencia de las autoridades pertinentes.

Cuatro menores fueron vinculados

En otros hechos, también en la capital de Sonora, en días pasados fueron vinculados a proceso cuatro menores de entre 14 y 16 años por los delitos de robo con violencia y daños en plantel educativo. Los jóvenes agredieron con un arma blanca al velador de una preparatoria para intentar quitarle su motocicleta. El sujeto de 65 años tuvo que esconderse en uno de los salones para evitar un daño mayor.

Los hechos en los que estos menores se vieron implicados ocurrieron el pasado domingo 21 de septiembre a eso de las 4:20 horas, cuando los menores ingresaron sin autorización a la preparatoria que se ubica en el fraccionamiento Puerta del Rey, en las calles Estepas y Volcanes.

