Tras enfrentamiento armado, caen seis sicarios atrincherados y con arsenal en Chihuahua

Ojinaga, Chihuahua.- Elementos de la Guardia Nacional capturaron a seis personas en el municipio de Ojinaga, tras responder a un enfrentamiento armado. Durante el operativo, se logró el aseguramiento de un arsenal que incluía armamento de alto poder, municiones y equipo táctico. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el crimen sucedió el pasado 24 de septiembre en la carretera Ojinaga-Chihuahua.

Las autoridades fueron movilizadas después de recibir una alerta que advertía sobre un enfrentamiento entre civiles armados en dicha zona. Al aproximarse al lugar, las unidades de la Guardia Nacional confirmaron la situación al escuchar detonaciones de arma de fuego. En la escena, los agentes observaron seis camionetas cuyos ocupantes, al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, iniciaron la huida, abandonando a parte de su grupo.

Tras asegurar el perímetro, los agentes federales realizaron una inspección y localizaron a seis individuos armados que se encontraban atrincherados. Siguiendo los protocolos, los oficiales les ordenaron deponer las armas y entregarse, instrucción que fue acatada sin mayor resistencia. Los detenidos fueron identificados como Guillermo M. V., de 31 años; Gerardo M. V., de 23; Jesús Orlando C. L., de 27; Ramón A. Z., de 37; Armando A. E., de 23; y Aarón H. F., de 35 años.

Las autoridades confirmaron que este último presentaba una herida por proyectil de arma de fuego, presuntamente sufrida durante el enfrentamiento previo. Como resultado de la intervención, se incautaron seis fusiles de asalto, 49 cargadores y un total de 1,430 cartuchos útiles de diversos calibres. De manera extraoficial se dice que los individuos manifestaron su presunta pertenencia a La Línea, un brazo armado del Cártel de Juárez con fuerte presencia en la región.

Esta detención se enmarca en un contexto de tensiones territoriales en el estado. La Línea mantiene una conocida rivalidad con facciones del Cártel de Sinaloa por el control de rutas y plazas estratégicas. Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE), ha mencionado previamente la instalación de bases de operaciones interinstitucionales en municipios clave para "establecer perímetros de seguridad más efectivos".

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Ojinaga -Chihuahua-



Durante un recorrido unos malandros atacaron a los Equipos, no fue difícil someter a:

-Guillermo M. V. de 31 años

-Gerardo M. V. de 23 años

-Jesús Orlando C. L. de 27 años

-Ramón A. Z. de 37 años

-Armando A. E. de 23 años

-Aarón H. F. de 35 (herido)



Le… pic.twitter.com/iErqdqM4Nn — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) September 24, 2025

Los seis detenidos y el material bélico asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

Fuente: Tribuna