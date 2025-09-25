Tras 2 meses de búsqueda, hallan con vida a Daniel Armando, desaparecido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó este jueves la localización con vida de Daniel Armando Valencia Rivera, de 19 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo. A través de un comunicado compartido en redes sociales, la dependencia informó que el joven se encuentra sano y salvo, concluyendo así la búsqueda activa que se había iniciado meses atrás.

El caso de Daniel Armando generó una movilización en la comunidad y en redes sociales desde que se reportó su ausencia. De acuerdo con los registros, fue visto por última vez el pasado 17 de julio de 2025 en la colonia Las Minitas. A partir de esa fecha, su familia y las autoridades iniciaron los protocolos correspondientes para dar con su paradero. Para facilitar su identificación, la Comisión emitió una ficha de búsqueda oficial que circuló ampliamente.

En ella se detallaban sus características físicas, describiéndolo como un joven de 1.70 metros de estatura, complexión delgada y piel morena clara. Además de sus rasgos generales, como el cabello castaño oscuro y los ojos negros, la ficha destacaba señas particulares que eran clave para su reconocimiento. Entre estas se encontraban un tatuaje del número "777" en el brazo izquierdo, una pequeña cicatriz de un centímetro entre las cejas y un lunar característico cercano al codo derecho.

Durante el periodo de búsqueda, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar, solicitando cualquier dato que pudiera conducir a su paradero y poniendo a disposición líneas telefónicas y un correo electrónico para recibir información de manera confidencial. Si bien la Comisión de Búsqueda confirmó que Daniel Armando se encuentra en buen estado, no se proporcionaron detalles sobre los motivos su ausencia, respetando la privacidad del caso.

La Comisiu00f3n de Bu00fasqueda de Personas Para el Estado de Sonora informa que, DANIEL ARMANDO VALENCIA RIVERA fue localizado con vida.u201cToda persona tiene un hogar, ayudu00e9mosle a regresaru201d.#Localizadoconvida Posted by Comisiu00f3n de Bu00fasqueda de Personas Para el Estado de Sonora on Thursday, September 25, 2025

Fuente: Tribuna