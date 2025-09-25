Un Mercedes-Benz sería el vehículo utilizado para desaparecer a los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown

Ciudad de México.- Las autoridades de la Ciudad de México siguen con las investigaciones de la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, esto después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió al gobierno de Colombia que se trabajará para esclarecer los hechos. Parte de las indagatorias que se realizan ha llevado a varios cateos en los que se encontró un vehículo Mercedes-Benz color gris que habría sido utilizado para el traslado y desaparición de los jóvenes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Ciudad de México realizaron un cateo en un predio de Texcoco, Estado de México, donde se encontró el Mercedes-Benz. Este hallazgo representa uno de los mayores avances desde que los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown fueron encontrados. El cateo fue realizado ayer miércoles 24 de septiembre en un predio conocido como el 'Rancho El Cayón', que se ubica en el paraje de Tepetlaoxtoc.

ENCUENTRAN el MERCEDES q SE LLEVÓ a LOS COLOMBIANOS

La @FiscaliaEdomex halló en este predio de Texcoco el carro en el q desaparecieron Jorge Herrera y Byron Sánchez.

Es el Mercedes q abordaron en @AlcaldiaMHmx para ir a ver “al comandante”.



El caso en #C4ENALERTA pic.twitter.com/U5SSY2JRZd — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 25, 2025

Según información compartida, este predio está rodeado de malla de alambre y cadenas, con un acceso de terracería. En el lote no hay luz ni cámaras de seguridad; además, en el predio se encuentra una casa de dos pisos con una rampa que conduce a un estacionamiento y un desnivel hacia el sótano. En redes sociales, el periodista Carlos Jiménez reportó en C4 en Alerta que este lugar ya había estado vinculado anteriormente a otros crímenes como homicidios, porque hace tres años fueron asesinadas dos mujeres en el lugar.

También en el predio se encontró una camioneta negra Volkswagen Tiguan y una motocicleta de baja cilindrada; estos vehículos, junto con la Mercedes-Benz, quedaron bajo el resguardo de las autoridades.

SE BUSCA!

Es el “COMANDANTE”

Se llama Cristofer y es el tipo con el q iban a reunirse los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez.

Según el, "trabaja para gobierno".

Ese día iban a hacer negocios; Acabaron muertos.@FiscaliaEdomex y @FiscaliaCDMX indagan.



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/vd81If2Rbw — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 25, 2025

Así fueron sus últimas horas antes de ser desaparecidos

Ha trascendido que B-King y DJ Regio Clown estuvieron en el gimnasio Smart Fit en Polanco el 16 de septiembre y después subieron a un taxi que habría hecho una parada en la alcaldía Iztapalapa. Fue ahí donde cámaras captaron al Mercedes-Benz, que anduvo por las calles de Iztapalapa con dirección al Estado de México y posteriormente se perdió el rastro de los músicos. El 17 de septiembre se encontraron los cuerpos de ambos junto con un mensaje, presuntamente del crimen organizado.

EL PREDIO DONDE OCULTARON el MERCEDES BENZ

Es el interior del domicilio q hace 3 años aseguró la @FiscaliaEdomex pues ahí asesinaron a 2 mujeres.

Ahora hallaron ahí, oculto, el carro en el q desaparecieron a los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/WME7m3RvQx — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 25, 2025

