VIDEO: Patrullas de la SSC protagonizan FUERTE choque en CDMX; confirman 3 víctimas

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 25 de septiembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la ciudad de México (CDMX), así como de Servicios de Emergencia, se movilizaron en inmediaciones de la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que se reportara un fuerte accidente: dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se impactaron en la colonia Michoacán. Este siniestro dejó un saldo de tres víctimas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, sobre Canal del Norte a la altura de la calle Fresnillo, en la colonia ya mencionada, en el sector norte de la capital. Testigos señalaron que una patrulla tipo pick up del sector Consulado circulaba en el carril de contraflujo cuando intentó realizar una maniobra en U.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves. Foto: Twitter

Fue en ese momento cuando otra unidad de la Policía Auxiliar, que se desplazaba hacia Paseo de la Reforma con dirección a Congreso de la Unión, impactó de frente contra la primera, sin que ninguno de los conductores lograra frenar a tiempo. El fuerte choque también afectó a un vehículo de carga propiedad de un comerciante, el cual estaba estacionado en el sitio.

El dueño explicó que escuchó un estruendo y al salir observó que su camioneta había sido movida de lugar y presentaba daños visibles en la puerta y la salpicadera.

Tras el accidente, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron en el sitio a los tres oficiales lesionados. Uno de ellos presentó golpes en la espalda y brazos; otro sufrió lesiones en las piernas, mientras que el tercero resultó con un golpe en la cabeza. Posteriormente, fueron trasladados a un hospital para una valoración más completa.

uD83DuDEA8 #AlertaVialFIA | Choque de patrullas en Canal del Norte y Cieneguillas, col. Ampliación 20 de Noviembre, Venustiano Carranza.



Tres policías lesionados.



?? Vialidad complicada sobre Canal del Norte de Eduardo Molina hacia Congreso de la Unión.@isidrocorro con la información pic.twitter.com/EucFjZQVHq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2025

Elementos de la SSC y personal de tránsito acudieron al punto para acordonar el área, facilitar las labores de los equipos de emergencia y coordinar el retiro de las unidades involucradas. Durante las maniobras, la vialidad sobre Canal del Norte se vio parcialmente afectada, aunque la circulación fue restableciéndose de manera gradual conforme avanzaban los trabajos.

La SSC confirmó que se realizará el peritaje correspondiente para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades entre los conductores de las patrullas. Además, se informó que la camioneta particular también será incluida en la investigación para definir los daños ocasionados y el proceso de reparación.

Fuente: Tribuna del Yaqui