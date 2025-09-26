Accidente en Hermosillo provoca daños en cuatro vehículos tras carambola en plena vía

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 26 de septiembre de 2025 se registró un fuerte accidente en la capital de Sonora. Se trata de un choque tipo carambola en el que participaron cuatro vehículos. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió alrededor de las 06:00 horas en el cruce del bulevar Ignacio Soto con la calle Ramón Fernández, en la colonia Periodista, ubicada en Hermosillo, Sonora.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Tránsito Municipal para realizar las indagatorias correspondientes. En cuanto a los involucrados, se desconoce por completo su identidad; sin embargo, se sabe que entre los vehículos están una camioneta tipo Suburban de color negro, otra Suburban y un sedán Chevrolet Beat. Estos dos últimos, al resultar menos afectados, se retiraron rápidamente del sitio.

Respecto al percance, se confirmó que el incidente inició por la Suburban, que frenó de manera repentina mientras circulaba por el carril de extrema derecha, justamente destinado al libre tránsito. Este error provocó un choque por alcance que involucró a cinco vehículos. Afortunadamente, pese a los múltiples daños materiales, especialmente en un vehículo rojo, no se reportaron lesionados ni afectados.

Recomendaciones

En la ciudad, los accidentes son cada vez más frecuentes y, por lo general, se deben al exceso de velocidad y, como en este caso, a la imprudencia. Por ello, se hace un llamado a manejar con extrema precaución y evitar la prisa, ya que cualquier descuido podría terminar en un desenlace lamentable. En caso de que surjan más datos sobre este tema, TRIBUNA los dará a conocer oportunamente.

La Secretaría de Salud (SSP), a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), cuenta con una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre las más destacadas están: respetar las señales de tránsito, cumplir con los límites de velocidad, no rebasar en curvas ni en condiciones de poca visibilidad. Además, ante cualquier accidente carretero o vial, está disponible el número de emergencia 9-1-1.

Fuente: Tribuna del Yaqui