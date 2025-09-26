Alerta en Monterrey: FATAL accidente en la Carretera Nacional deja un hombre muerto

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la Carretera Nacional, a la altura de la comunidad El Barro, en la ciudad de Monterrey, luego de que se reportara un fuerte accidente vial. Este siniestro, por desgracia, dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 25 de septiembre, alrededor de las 22:10 horas, tiempo local, cuando se notificó, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, que una persona había sido atropellada por una camioneta que circulaba sobre la vía federal.

Los hechos se registraron este jueves en Monterrey, NL. Foto: Facebook

Al llegar al lugar, personal de Protección Civil de Monterrey confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió al aseguramiento de la zona para permitir la actuación de las autoridades competentes. A la fecha de publicación de esta nota, la identidad de la víctima se desconoce, aunque se presume que sería un hombre tendría entre 40 y 50 años de edad.

Su cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, cubierto con una sábana color azul, mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) y elementos de investigación recabaron evidencia para integrar la carpeta correspondiente.

Debido a la emergencia, dos carriles en sentido de norte a sur fueron cerrados de manera temporal para facilitar las labores de rescate y de levantamiento de pruebas, lo que provocó un intenso tráfico en la zona durante varias horas. En el carril contrario, autoridades aseguraron la camioneta que presuntamente habría estado involucrada en el atropellamiento, la cual quedó bajo custodia para las diligencias pertinentes.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron con las primeras indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Aunque no se ha confirmado si el conductor fue detenido, las autoridades señalaron que las pesquisas continuarán.

