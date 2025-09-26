Asesinan en su propia vivienda a exagente de la Fiscalía de Sinaloa; lesionan a su hijo

Culiacán, Sinaloa.- La noche del jueves 25 de septiembre de 2025, un exagente de la Policía de Investigación, que estuvo adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se convirtió en víctima de un nuevo ataque armado registrado en un domicilio que se ubica en el fraccionamiento Urbivilla del Roble, en inmediaciones del sector Barrancos, al sur de Culiacán. En el atentado, los gatilleros también hirieron al hijo del hoy occiso.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el fallecido fue identificado como José Ramiro 'N', de 51 años de edad. Por su parte, los reportes preliminares indican que el menor de 8 años de edad resultó con heridas producidas por esquirlas de bala. Trascendió que el expolicía estaba al interior de su vivienda situada en las calles Atenas y Álamos, cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar y le dispararon en múltiples ocasiones hasta quitarle la vida.

Testigos en la zona señalaron que hasta el lugar llegaron sujetos armados, quienes dispararon hacia el interior de la casa, logrando acabar con la vida de José Ramiro e hiriendo por esquilas a un pequeño de ocho años que identificaron como su hijo, por lo que llamaron al sistema de emergencias 911 pidiendo auxilio a las autoridades.", explicó el portal de noticias Los Noticieristas con respecto a este violento hecho.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio y confirmaron que el exoficial ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acordonaron el perímetro y resguardaron el área. Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a un exagente de la Fiscalía de nombre José Ramiro de 51 años y hieren por esquirlas de bala a su hijo de 8 años, en el sector Barrancos.

El hecho ocurrió en un domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Roble por la calle Atenas. pic.twitter.com/wf6N2NhpPl — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 26, 2025

Jueves violento en Sinaloa

Con respecto a la jornada violenta que se vivió el jueves 25 de septiembre en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado confirmó un feminicidio, tres homicidios dolosos, seis privaciones de la libertad y 14 robos de vehículos. Tanto el feminicidio como los homicidios, incluidos el de José Ramiro 'N', exagente de la Policía de Investigación, ocurrieron en diferentes sectores de la capital de la entidad.

uD83DuDEA8 Alerta en Sinaloa. Cuatro homicidios, 14 vehículos robados y 6 personas desaparecidas este jueves 25 de septiembre, reporta la Fiscalía General del Estado.



uD83DuDC49 https://t.co/9XJyxbzMvW pic.twitter.com/USiZFi9C5V — @MeganoticiasMx (@MeganoticiasMx) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui