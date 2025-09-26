Caen dos presuntos asaltantes en Hermosillo; les hallan armas y dinero en efectivo

Hermosillo, Sonora.- Durante un operativo coordinado, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y Ejército Mexicano efectuaron la detención de dos presuntos asaltante que cometieron un robo en el fraccionamiento Villas del Sur, al sur de la capital de Sonora. De acuerdo con el informe de la corporación policial, el caso se registró a las 08:30 horas de este viernes 26 de septiembre de 2025.

Según la información proporcionada por la institución de seguridad, los detenidos cometieron un asalto a una tienda de conveniencia que se ubica en la Cerrada Villa Nadero y Santa Clara, en el sector anteriormente mencionado. Los presuntos responsables fueron identificados como Kevin Martín 'N' y Said Armando 'N', quienes habría escapado a bordo de una motocicleta negro luego de cometer el ilícito en el establecimiento en cuestión.

Tras entrevistarse con los empleados del lugar, los agentes municipales tomaron nota de las características y el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda por las diferentes vialidades de la zona. Con apoyo de efectivos del Ejército, los uniformados lograron interceptar y detener a los implicados en el cruce las calles Amapolas y Tabachín, en la colonia López Mateos.

Durante una revisión, las autoridades aseguraron dos pistolas calibre 9 milímetros y dinero en efectivo que supuestamente sustrajeron de la tienda de conveniencia; sin embargo, no se confirmó el monto total. Los indicios, al igual que la unidad ligera en la que se desplazaban, serán resguardados como parte de la investigación correspondiente. Kevin Martín 'N' y Said Armando 'N fueron presentados ante el Ministerio Público, quien definirá su situación legal en las próximas horas.

Policía Municipal de Hermosillo y Ejército Mexicano participaron en las acciones.

Lo detienen por disparar cerca de una escuela

En otro hecho registrado en Hermosillo, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó la detención de un hombre que realizó detonaciones de arma de fuego en un lote baldío cercano a un plantel educativo de la colonia Villa de Seris, al sur de la ciudad. Los hechos se registraron el jueves 25 de septiembre sobre las calles Jesús García Corona y Niños Héroes, detrás de la escuela primaria 'Gustavo Adolfo Uruchurtu'.

#Seguridad | Lluvia no detiene la violencia: Fuerte ataque armado deja joven lesionado en las Aves del Castillo uD83EuDDD1uD83CuDFFBuD83DuDD2Bhttps://t.co/eWZVBGEbJQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui