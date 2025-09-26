Capturan a sicario de 18 años en Ciudad Obregón; intentó matar a balazos a un hombre

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre llamado Alán Eduardo 'N', de 18 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, así como del delito de narcomenudeo; el juez además le impuso prisión preventiva. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que el crimen sucedió el día 9 de septiembre de 2025.

El acusado, en compañía de un copartícipe, se presentó aproximadamente a las 21:00 horas en un domicilio ubicado en la colonia Valle Verde, de Ciudad Obregón, donde trató de privar de la vida a Luis 'N', de 41 años, realizándole diversos disparos de arma de fuego que le causaron lesiones de gravedad. Sin embargo, no logró su cometido debido a la reacción evasiva de la víctima, quien salió corriendo hacia el interior del domicilio y se resguardó.

El día 10 de septiembre de 2025, Alán Eduardo 'N' fue capturado al ejecutarse orden de aprehensión en su contra en un domicilio ubicado en la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, en el lugar se encontraron 53 envoltorios que contenían un narcótico denominado metanfetamina, arrojando un peso neto total de 14.310 gramos. Tras las diligencias legales correspondientes, se realizaron las audiencias respectivas ente el juez.

Asimismo, se le formuló imputación y se le vinculó a proceso a Alán Eduardo 'N' por los delitos ya referidos, por lo que ahora se efectúan las investigaciones complementarias, mismas para las que el juzgador otorgó un periodo de 4 meses. La Fiscalía de Sonora señaló que con este caso "refrenda el compromiso con la procuración de justicia y la protección de la vida y bienestar de los ciudadanos".

Vinculado a proceso Alán Eduardo “N” por homicidio calificado en grado de tentativa y narcomenudeo en Ciudad Obregón



Información completa:https://t.co/S2rtkS9Nsv pic.twitter.com/GClUU2C6r1 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 26, 2025

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora