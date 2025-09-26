Catean guarida de grupo criminal al norte de Sonora; aseguran armas, droga y vehículos

Altar, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Altar, Sonora, logrando el aseguramiento de droga, automóviles y armas de fuego. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el hecho tuvo lugar en la colonia Valle del Sol.

Como parte de las investigaciones efectuadas en seguimiento a denuncias por narcomenudeo, los uniformados catearon una casa de las calles Benito Juárez García entre Pedro Pablo Varela y Melchor Ocampo, donde decomisaron dos vehículos: una camioneta GMC Sierra modelo 2019, color rojo con reporte de robo en Estados Unidos y un pick up Ford Ranger modelo 1982, color blanco, sin reporte de robo.

Además, se localizaron y aseguraron siete armas de fuego, incluyendo un fusil MP5 con su respectivo cargador abastecido, cinco fusiles AK-47 con sus respectivos cargadores abastecidos, calibre 7.62x39 milímetros, y un fusil AK-47 sin culata, también con su respectivo cargador abastecido. Entre los indicios asegurados se encuentran un chaleco balístico con placas; una piernera para arma de fuego color café.

Así como un estuche para arma de fuego corta, cuatro cargadores para MP5, calibre 9 milímetros, tres cargadores abastecidos calibre .45 milímetros y varios casquillos calibre .380 Super, entre otros indicios. Asimismo, se incautaron 27 envoltorios de plástico de una sustancia blanca granulada con las características de la metanfetamina y una bolsa color blanco de marihuana a lo que se suma una máquina para contar dinero.

Todo el material fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente a fin de que se realicen las diligencias periciales y actos de investigación necesarios para dar con los responsables y se ejerza acción penal en su contra por las faltas a la normatividad aplicable. La Fiscalía de Sonora dijo que "esta acción es resultado de la colaboración interinstitucional entre la AMIC, Defensa y Guardia Nacional, para combatir el crimen organizado".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora