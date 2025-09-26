Ciudadanos someten a ladrón tras robo en cooperativa escolar de Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- Un sujeto identificado como Jesús, de 28 años, fue detenido por presuntamente ser el responsable de una serie de robos en la cooperativa de la Escuela Secundaria No. 27 Gilberto Castillo, ubicada en Puerto Peñasco, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, una patrulla circulaba por la calle No Reelección cuando vecinos de la comunidad solicitaron su ayuda.

Al llegar al sitio, los agentes se percataron de que varias personas ya tenían retenido al presunto delincuente dentro del campo de béisbol. Para evitar que escapara, lo mantenían contra el suelo, pues aparentemente lo sorprendieron cuando salía de la institución cargando una mochila negra. Uno de los testigos le habló, pero al escucharlo el hombre intentó saltar el cerco para huir.

Tras esa acción, el individuo corrió hasta el Circuito La Milla, un espacio deportivo utilizado por los habitantes de la zona. En ese momento, la persona que lo perseguía pidió apoyo a los deportistas presentes, quienes lograron alcanzarlo y detenerlo. Posteriormente, los policías escucharon la versión de los hechos y revisaron las pertenencias dentro de la mochila, confirmando que contenía artículos que no le correspondían.

El responsable fue detenido

Entre los objetos recuperados se encontraba una licuadora Black+Decker color gris, dos bolsas de frituras de maíz, un recipiente con 12 pelotas con figuras del Hombre Araña y dinero en efectivo en varias denominaciones. Asimismo, al interrogar a la encargada de la tiendita, Anabel, de 39 años, ella aseguró que esos artículos sí faltaban en su negocio, ya que al llegar observó que la puerta había sido forzada y el lugar presentaba un gran desorden.

Fuente: Tribuna del Yaqui