Detienen a exfuncionario de Sandra Cuevas; lo ligan a La Unión Tepito y al narcomenudeo

Ciudad de México.- Un hombre identificado como Giovanni Mata, quien fungió como director territorial en la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas, fue detenido este viernes en la alcaldía Gustavo A. Madero por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. Según informes de inteligencia, Mata, también conocido con los alias de 'El Topo' o 'El Renato', es señalado como un presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes realizaban labores de investigación en la avenida Eduardo Molina, en la colonia Constitución de la República, cuando observaron a un individuo a bordo de una motocicleta manipulando una bolsa que contenía lo que parecía ser marihuana.

Al aproximarse y realizar una inspección, los oficiales encontraron entre sus pertenencias una cantidad considerable de posibles estupefacientes. El decomiso incluyó 101 bolsas de presunta marihuana, 300 gramos adicionales del mismo vegetal a granel, 63 envoltorios y 48 bolsas con una sustancia similar a la cocaína, y una bolsa con aparente crystal. Además, se le aseguró un teléfono celular y dinero en efectivo.

??Policías de #SSC detuvieron a

Oscar Giovanni Mata Montes, alias “El Topo” o “El Renato”.



Informes policiales señalan a este individuo como posible integrante de #UniónTepito



Colaborador directo de "El Manzanas"



Ex funcionario con #SandraCuevas ex alcaldesa de #Cueuhtemoc pic.twitter.com/gQTZLDaOPa — Juan Carlos Alarcón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@amarilloalarcon) September 26, 2025

Tras el hallazgo, el hombre de 31 años de edad fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente. Será esta autoridad la que determine su situación jurídica en las próximas horas. Las investigaciones vinculan a Giovanni Mata con una estructura criminal, pues al parecer es colaborador directo de 'El Manzanas', otro presunto miembro de La Unión Tepito, y se le atribuye la función de encargado del cobro de extorsiones a comerciantes.

Asimismo, su pasado como servidor público ha llamado la atención. Durante la gestión de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, Mata ocupó el cargo de director territorial, adscrito a la Dirección de Coordinación Territorial Interna. Sus funciones abarcaban la supervisión en colonias como Morelos, Peralvillo, Valle Gómez y Maza, áreas con una compleja dinámica social y de seguridad.

Bien aplicado eso de llamar CHURPIA a @SandraCuevas_



Aquí con sus "amigovios" el CHOKO y el TOPO uD83EuDD74 pic.twitter.com/fgwZbQWCJt — Israman 2.0 uD83DuDEF8uD83CuDF49uD83CuDDF5uD83CuDDF8 (@SoyIsraman) September 27, 2025

Fuente: Tribuna