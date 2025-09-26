En Puebla, exregidor de San Matías Tlalancaleca es asesinado dentro de su gimnasio

San Matías Tlalancaleca, Puebla.- La mañana de este viernes 26 de septiembre de 2025 perdió la vida Liborio R., exregidor de Gobernación en San Matías Tlalancaleca, al ser ejecutado con múltiples disparos. Los hechos ocurrieron en el interior del gimnasio del funcionario, el cual lleva por nombre Oxigen Fit y se ubica en la calle Luis Donaldo Colosio de San Matías Tlalancaleca, Puebla.

De acuerdo con información extraída de Milenio, un sujeto con el rostro cubierto en su totalidad ingresó al negocio propiedad de Liborio y, sin pronunciar palabra alguna, le disparó en cuatro ocasiones para después huir junto a su cómplice a bordo de una motocicleta. Cabe mencionar que hasta el momento se desconocen por completo sus identidades, así como si existen más involucrados.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos, pero lamentablemente, cuando los especialistas revisaron el cuerpo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De igual forma, se desplegó un operativo en la zona, aunque no se obtuvieron resultados positivos. El caso quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual se espera proporcione un informe en los próximos días.

En cuanto al cadáver, fue trasladado a un anfiteatro donde después de practicarle la necropsia de ley, se entregarán los restos a su familia. La violencia en la República Mexicana contra políticos, servidores públicos y funcionarios continúa imperando en diversas regiones. La noche del 22 de septiembre de 2025 perdió la vida en un ataque armado Carlos Hernández, un joven de 15 años de edad e hijo del regidor suplente de Hacienda de Santiago Amoltepec, Oaxaca.

Carlos y un sujeto identificado como Efraín Velasco Palacios se dirigían a un establecimiento de venta de cerveza, y fue en ese lugar donde recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte. Por su parte, la Fiscalía General de Oaxaca inició las averiguaciones correspondientes, mientras que las autoridades locales y estatales han intensificado los operativos de vigilancia debido a la creciente inseguridad que se vive en la entidad.

