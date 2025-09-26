Encuentran a hombre muerto en predio de Hermosillo; estaba en estado de putrefacción

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche de ayer jueves 25 de septiembre, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona de monte del municipio de Hermosillo. El descubrimiento ocurrió en las inmediaciones del camino que conduce a la comunidad de Suaqui de la Candelaria. De acuerdo con el reporte, el hallazgo se registró sobre la calle 28 Norte, donde el cuerpo fue localizado entre matorrales.

Se trata de una persona de sexo masculino que se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que dificulta su identificación. Al momento de ser localizado, el individuo vestía únicamente un short de color beige, y no portaba camiseta ni calzado. Hasta el momento, su identidad permanece en calidad de desconocida. Siguiendo los protocolos establecidos, el colectivo dio aviso inmediato a las autoridades competentes.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuyos peritos se encargaron de procesar la escena para recabar los indicios correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Hermosillo, donde se efectuarán los análisis necesarios para determinar la causa del deceso e intentar establecer su identidad.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora señaló que, para obtener mayor información sobre este caso o para los procesos de identificación, los interesados deben dirigirse directamente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), instancia que ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente.

El lugar donde fue encontrado el hombre sin vida

Hace unos días ocurrió otro hecho similar en Hermosillo. La mañana del pasado lunes 22 de septiembre, autoridades de la capital de Sonora y servicios de rescate se movilizaron hacia un predio denominado Las Palmitas, ubicado en la carretera Hermosillo - Bahía de Kino, en donde se encontró el cuerpo de un hombre, aún sin identificar, mientras estaba flotando al interior de una laguna de aguas negras. No se proporcionaron las características del hoy occiso.

Fuente: Tribuna