Entró a una casa, causó daños y agredió a mujeres policías; fue detenido en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- La noche del jueves 25 de septiembre de 2025, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrestaron a un joven identificado como Orlando 'N', de 24 años de edad, quien es señalado por allanamiento de morada, causar daños materiales y lesionar a policías, en hechos ocurridos en la colonia 26 de Marzo del municipio de Saltillo, Coahuila. Una vez detenido, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, la detención se registró aproximadamente a las 10:26 del jueves y tuvo lugar en un domicilio que se ubica en la calle República Dominicana, en donde un reporte ciudadano alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre que presentaba un comportamiento agresivo al interior de la propiedad. Vecinos fueron los que alertaron al dueño de la vivienda.

Cuando el propietario regresó a la vivienda se encontró con que la puerta estaba abierta y el invasor dentro de la misma, mientras estaba levantando una lámina de la puerta trasera. El afectado le cuestionó los motivos por los que se encontraba en la casa, a lo que el sospechoso indicó que él vivía ahí. Fue en ese momento que se solicitó la intervención de los policías municipales, quienes fueron agredidos físicamente por Orlando 'N'.

Al momento de su aseguramiento, el detenido se tornó violento, y agredió a la oficial Judith Arreaga, para después agredir a la oficial Hilda Cuéllar. Finalmente, el oficial Arturo Álvarez logró someterlo y colocarle los dispositivos de restricción", explicó el medio anteriormente citado.

Finalmente, los uniformados trasladaron al hombre a las instalaciones de la Delegación Oriente, en donde quedó a disposición del Ministerio Público que determinará su situación legal en los próximos días. En otro caso similar registrado en el municipio de Saltillo, personal de la Policía Preventiva Municipal aprehendió a José Cruz 'N', de 42 años de edad y originario de Zacatecas, en la colonia Puerto de la Virgen por presuntamente abusar sexualmente de su hijastra menor de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui