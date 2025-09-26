Eran padre e hijo: Sicarios interceptan y asesinan a dos personas al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este viernes 26 de septiembre de 2025 se reportó el hallazgo de dos víctimas de un ataque armado en la colonia El Ranchito, ubicada al sur de Culiacán. Residentes del sector reportaron la presencia de dos cuerpos sin vida cerca de un domicilio fabricado con ladrillos, en un área que es conocida como 'La Bloquera' y que se sitúa sobre la avenida principal de la mencionada demarcación.
De acuerdo con datos recabados por diferentes medios locales, los occisos eran padre e hijo y fueron identificados como Lorenzo 'N', de 60 años de edad, y Brayan Lorenzo 'N', de 25 años. Trascendió que las víctimas fueron interceptadas por sicarios armados que los ultimaron a balazos a unos cuantos metros de su vivienda. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
Fueron familiares en el lugar de los hechos quienes identificaron de manera oficial a los fallecidos, quienes fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para que se realicen las necropsias de ley correspondientes", explicó el porta de noticias Los Noticieristas.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Culiacán atendieron el reporte y arribaron a la ubicación, en donde localizaron los cadáveres debajo de un árbol que se encuentra en la fachada de la que fuera residencia de las víctimas que se localiza en el acceso principal, conocido popularmente como calle Cerrada. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional delimitó el perímetro con cinta amarilla y notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.
Por su parte, peritos de la dependencia estatal levantaron como evidencia casquillos de arma de fuego, mientras que agentes investigadores se encargaron de las diligencias correspondientes para que los cuerpos fueran trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta el momento no se han proporcionado datos sobre él o los responsables del doble homicidio, que se suma a una serie de eventos violentos registrados este día en la capital de Sinaloa.
Fuente: Tribuna del Yaqui