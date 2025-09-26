Gatillero balea a Mariana en taller mecánico al oriente de Culiacán; no logra sobrevivir

Culiacán, Sinaloa.- Cuando estaba en un taller mecánico, una joven fue atacada a balazos por sujetos desconocidos en la colonia 5 de Febrero, la cual se ubica al oriente de Culiacán, la tarde-noche del jueves 24 de septiembre de 2025. Personal médico la trasladó en ambulancia; sin embargo, perdió la vida al llegar al área de urgencias de la Cruz Roja que se localiza sobre el bulevar Gabriel Leyva Solano. Trascendió que una menor de edad resultó lesionada durante el violento hecho.

Según información proporcionada por medios locales, la víctima mortal fue identificada como Mariana 'N', de 23 años de edad, quien fue agredida por al menos un gatillero desconocido. Por su parte, la otra afectada fue reconocida como Romery 'N', de 14 años, de quien hasta el momento se desconoce su estado de salud. Elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se presentaron en el lugar de los hechos.

Ambas fueron trasladadas en un vehículo particular a la Cruz Roja, sin embargo, minutos después de su ingreso, la mujer identificada como Mariana, de 23 años, perdió la vida en el área de urgencias. En tanto, la menor de 14 años fue canalizada a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada", detalló el medio El Sol de Sinaloa.

Agentes investigadores y personal de la Dirección General de Investigación Pericial, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargaron de las diligencias correspondientes para que el cuerpo de la hoy occisa fuera llevada al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares para que se lleven a cabo los servicios funerarios.

La FGE investiga el caso como feminicidio

En un comunicado de prensa difundido con respecto a la jornada violenta del jueves 24 de septiembre, la Fiscalía General de Sinaloa confirmó que se registraron tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, debido a la localización de cuatro personas sin vida.

En Culiacán, una persona fue localizada sin vida en la colonia Centro, otra en la colonia Lomas de San Isidro y una más en la colonia Villas del Roble. Asimismo, una persona del sexo femenino falleció a raíz de hechos registrados en la colonia 5 de febrero", se puede leer en el reporte diario que realiza la dependencia estatal.

Marina, una joven de 23 años, falleció después de ser atacada a balazos frente a un taller mecánico en la colonia 5 de Febrero, en #Culiacán

Fuente: Tribuna del Yaqui