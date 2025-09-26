Homicidio de 2019 no queda impune: Dictan 55 años de prisión contra sicario en Edomex

Chalco, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este viernes que, tras uel debido proceso judicial, fue dictada una sentencia de 55 años de prisión en contra de quien lleva por nombre Xavier Navarrete Galeana, al quedar demostrada su plena responsabilidad en el delito de homicidio calificado. La resolución fue emitida por un huez del Distrito Judicial de Chalco.

Los hechos que motivaron el proceso legal se remontan al 15 de abril de 2019. De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la FGJEM, en esa fecha, la víctima, un individuo de sexo masculino, llegaba a su domicilio en la colonia Ihuilcamina, municipio de Ixtapaluca. Al descender de su vehículo, fue interceptado por un grupo de tres personas, entre las que se encontraba el ahora sentenciado.

Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que este sujeto portaba un arma de fuego, la cual detonó en contra de la víctima, causándole heridas que resultaron fatales. A raíz de este suceso, el Ministerio Público dio inicio a las diligencias de ley para esclarecer el crimen. El trabajo de investigación permitió a las autoridades identificar a Navarrete Galeana como uno de los partícipes en el acto ilícito.

Con base en los elementos de prueba recabados, la Fiscalía solicitó y obtuvo de una autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada posteriormente por agentes de la Policía de Investigación. Una vez detenido y puesto a disposición de la justicia, se dio inicio al proceso legal. La Fiscalía mexiquense aportó las evidencias suficientes para que el juez determinara la culpabilidad del acusado.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye el pago de una multa de 240 mil 796 pesos y una reparación del daño material fijada en 237 mil 768 pesos. Adicionalmente, se decretó la suspensión de sus derechos civiles y políticos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recuerda a la ciudadanía que dispone de canales de denuncia como el número telefónico 800 7028770 y la aplicación móvil FGJEdomex para reportar cualquier hecho delictivo.

Fuente: Tribuna y FGJEM