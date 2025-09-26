Incendio en Nogales deja a hombre con quemaduras de segundo grado e intoxicación

Nogales, Sonora.- El pasado jueves 25 de septiembre de 2025, alrededor de las 19:30 horas, se registró un fuerte incendio en la calle Flores Magón, en la colonia del mismo nombre. De acuerdo con información extraoficial, las causas del incidente aún no han sido investigadas, ya que las autoridades no han podido determinar su origen. Hasta el momento, se reportó una víctima que tuvo que ser hospitalizada.

A la escena acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, donde encontraron a un sujeto inconsciente en la puerta principal, además de presentar una lesión por quemadura en la oreja. Afortunadamente, reaccionó tras recibir los primeros auxilios. Debido a su condición, requería atención médica inmediata, por lo que fue trasladado en la patrulla al Hospital IMSS Bienestar.

Una vez en el nosocomio, fue identificado como Jesús, de 37 años, quien presentaba quemadura de segundo grado en la oreja izquierda e intoxicación por monóxido de carbono. Cabe destacar que este tipo de lesiones requieren aproximadamente 15 días para sanar y no existe riesgo de que se compliquen. En cuanto al incendio, fue controlado por los bomberos de Nogales y no se reportaron más afectados.

En otro hecho, el miércoles de esta semana, aproximadamente a las 17:33 horas, policías municipales recibieron una denuncia en un establecimiento ubicado en el boulevard Bicentenario. Según el encargado le pagaron con billetes falsos. Aparentemente, el responsable era un hombre que utilizó un billete de 500 pesos para adquirir una bolsa de dulces y una bebida azucarada. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el responsable no ha sido detenido.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui