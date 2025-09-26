Le clavan un cuchillo en el pecho a hombre cuando dormía en su vivienda en Nogales

Nogales, Sonora.- La noche del pasado miércoles 24 de septiembre de 2025, un hombre fue víctima de una agresión cuando se encontraba al interior de su propio domicilio que se ubica en la colonia Colosio, en el municipio de Nogales, Sonora. De acuerdo con el informe de las autoridades, el sujeto afectado se encontraba dormido cuando su agresor le encajó un cuchillo en su pecho, por lo que su hija lo trasladó a un hospital de la ciudad fronteriza.

Según el Informe Policial Homologado (IPH), aproximadamente a las 23:02 horas, elementos de la Policía Municipal de Nogales recibieron un reporte sobre la presencia de una persona lesionada por arma blanca en el Hospital IMSS Bienestar. Una vez en el centro médico, los agentes se entrevistaron con un médico de guardia, quien les explicó que la víctima llegó al nosocomio a bordo de un vehículo particular, aunque por la gravedad de la herida, fue canalizado a otro hospital.

En su testimonio, el profesional de la salud señaló que el individuo en cuestión, identificado como Juan 'N', de 45 años de edad, aún tenía incrustado el objeto punzocortante en su pecho, por lo que se tomó la decisión de que acudiera a la Clínica 5 del Hospital General, en donde se cuenta con todo lo necesario para tratar ese tipo de lesiones. Los uniformados se presentaron en el centro médico en el que estaba internado Juan 'N'.

Durante su declaración, el hombre de 45 años mencionó que una persona, aún sin identificar, lo comenzó a agredir con el cuchillo mientras se encontraba dormido en su residencia. Frente al ataque, el sujeto dijo que intentó defenderse, pero que el responsable consiguió encajarle el arma en su pecho. Los especialistas consiguieron retirar un cuchillo con la hoja metálica quebrada, siendo certificado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.

Los detienen por atacar a sus propios padres

En un caso registrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) también en el municipio de Nogales, dos sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso penal señalados como presuntos responsables del delito de violencia familiar en agravio de sus propios padres. En ambos casos, los sospechosos fueron capturados por la Policía Municipal, y las evidencias iniciales y las diligencias practicadas permitieron a agentes del Ministerio Público sustentar la imputación y solicitar prisión preventiva como medida cautelar.

Fuente: Tribuna del Yaqui