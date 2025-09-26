Le dieron cuatro balazos: Ataque armado en calles de la GAM deja una víctima mortal

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 26 de septiembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Ciudad de México (CDMX) desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), luego de que se reportara un ataque armado que dejó como saldo una persona fallecida. Por este nuevo homicidio no se han reportado personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este viernes, alrededor de las 07:30 horas, tiempo local, en la calle Oriente 171. Se detalló que un comando armado interceptó a la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, y sin mediar palabra alguna, comenzó a balearlo. El masculino recibió al menos cuatro impactos de bala y quedó tendido sobre la vialidad.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes en la GAM. Foto: Twitter

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. En tanto, los presuntos sicarios (dos hombres), huyeron por la calle Eduardo Molina a bordo de una motocicleta, según dijeron algunos vecinos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar y, tras confirmar el ataque, procediendo a acordonar la zona mientras se realizaban las diligencias iniciales. El área permaneció cerrada al tránsito vehicular en tanto personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaba el levantamiento de evidencias, entre las que se incluyen casquillos percutidos y registros de cámaras de seguridad.

La investigación preliminar indica que se trató de un ataque directo, pero el móvil aún es materia de análisis por parte de las autoridades capitalinas.

El operativo desplegado por la SSC incluyó patrullajes adicionales en calles aledañas, revisiones de vehículos y entrevistas con posibles testigos, con el objetivo de localizar a los responsables del homicidio. No obstante, a la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por este nuevo homicidio en el norte de la CDMX. Cualquier novedad sobre el crimen será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui