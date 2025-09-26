Lluvia no detiene la violencia: Fuerte ataque armado deja joven lesionado en las Aves del Castillo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a la fuerte lluvia que se registró esta tarde en Ciudad Obregón, la violencia no se detuvo y se registró un fuerte ataque armado en la colonia Aves del Castillo que dejó un joven lesionado. Cabe señalar que ayer en la colonia Hidalgo se vivió otro momento de inseguridad cuando el conductor de una camioneta tipo pick up fue asesinado a sangre fría.

De acuerdo con la información, el ataque ocurrió a las 12:20 horas de este viernes 26 de septiembre de 2025; al oír las detonaciones de arma de fuego, los vecinos llamaron rápidamente al 911, con lo cual las autoridades se trasladaron con rapidez al sitio de los hechos. El intenso ataque ocurrió sobre la calle Mirlos entre Gaviotas y 400 de la colonia Aves del Castillo, cuando sujetos desconocidos a bordo de un sedán de modelo atrasado abrieron fuego en contra de la víctima.

Fuerte ataque armado deja joven lesionado en las Aves del Castillo

El joven fue identificado como Gustavo Alonso R. S., de 24 años de edad. El sujeto fue herido en uno de sus brazos, por lo que se le tuvo que llevar a un hospital de la localidad a recibir la atención médica. Por su parte, elementos de Seguridad Pública se abocaron a resguardar el lugar, comenzando con las investigaciones protocolarias. Posteriormente llegó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para comenzar con la recolección de evidencia que permita capturar a los presuntos responsables de los hechos.

También llegaron al sitio los elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de Marina (Semar), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes procedieron a trasladar al herido. Cabe señalar que, además de las lesiones de Gustavo Alonso R. S., una vivienda resultó con varios impactos de bala por el fuerte ataque armado.

Choca unidad de la AMIC

Mientras que en otro hecho del género policiaco, una unidad de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal chocó contra un automóvil Chevrolet Chevy de modelo atrasado, esto por la calle No Reelección, casi al dar vuelta en la calle Benito Juárez. Por este incidente no quedaron personas lesionadas, solo daños materiales en ambos vehículos.

Fuente: Tribuna del Yaqui