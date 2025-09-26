Lluvias en Sonora generan cierres carreteros y afectaciones; Protección Civil ya atiende

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora, en colaboración con autoridades federales y municipales, se encuentra atendiendo las incidencias derivadas de las precipitaciones registradas este viernes 26 de septiembre. Las lluvias, que variaron de moderadas a intensas, se presentaron conforme a los pronósticos meteorológicos en diversas regiones del Estado, ocasionando principalmente cierres en tramos carreteros y afectaciones en zonas urbanas.

El operativo centra sus esfuerzos en garantizar la seguridad de la población y restablecer la normalidad en las áreas impactadas. Uno de los puntos de mayor atención fue el tramo carretero Ímuris - Cananea, donde la caída de rocas y el aumento del caudal de arroyos provocaron una interrupción temporal del tráfico. Gracias a la rápida intervención de las brigadas, la vía fue despejada y, durante la tarde del viernes, se restableció por completo la circulación para todo tipo de vehículos.

No obstante, las autoridades mantienen cierres temporales en la carretera Arizpe - Cananea, específicamente en los vados de Tahuichopa y Chinapa, como medida de precaución debido a la crecida de los arroyos que atraviesan la vialidad. Se recomienda a los conductores que planeen transitar por la zona consultar las actualizaciones oficiales antes de iniciar su viaje.

El fenómeno meteorológico, impulsado por una circulación ciclónica y la humedad remanente de un sistema anterior, ha dejado acumulados de lluvia superiores a los 70 milímetros en municipios de la zona norte y noreste, como Ímuris, Nogales, Cananea y Magdalena. Se prevé que el potencial de lluvias continúe durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, desplazándose hacia las regiones oriente y sur del estado.

Gobierno de Sonora atiende cierres carreteros por recientes lluviashttps://t.co/ub03mtebl4 pic.twitter.com/ggK4NVYMj3 — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 27, 2025

En cuanto a las incidencias urbanas, el municipio de Nogales reportó el mayor número de eventos, con un total de 16 casos que incluyen vehículos varados (sin personas lesionadas), inundaciones en viviendas, deslaves menores y daños a la infraestructura como la caída de postes y árboles. En Magdalena, se atendieron cinco reportes, en su mayoría por inundaciones en domicilios y un vehículo atrapado. Otros municipios como Tubutama, Ímuris y Trincheras registraron incidentes aislados, principalmente relacionados con la crecida de arroyos y un socavón.

ALERTA CARRETERA



Debido a las constantes lluvias, se encuentra temporalmente cerrado el tránsito en el kilómetro 208 del tramo carretero Ímuris-Nogales.



Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar. pic.twitter.com/zJgjwjVNWF — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 26, 2025

Adicionalmente, la CEPC ha implementado acciones de acompañamiento para los peregrinos que se dirigen a Magdalena de Kino desde distintos puntos del norte de Sonora, con el objetivo de velar por su seguridad durante su trayecto en estas condiciones climáticas. Las autoridades continúan el monitoreo constante de la situación y exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar las precauciones necesarias, especialmente al conducir en carretera y en zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.

Piden autoridades a peregrinos no cruzar arroyos

entre Terrenate y San Ignacio



Autoridades de Protección Civil piden a los peregrinos que se dirigen a Magdalena, no cruzar los arroyos en la zona de Terrenate y San Ignacio, debido al amplio caudal. pic.twitter.com/Ost8T4s5fM — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 26, 2025

Fuente: Tribuna y Protección Civil