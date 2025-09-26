Mata a su madre en CDMX y lo sorprenden cuando intentaba deshacerse del cuerpo

Ciudad de México.- El jueves 25 de septiembre de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México efectuaron la detención de un hombre identificado como Édgar 'N', quien es acusado de haber matado a golpes a su propia madre, una adulta mayor de 88 años de edad que respondía al nombre de Tomasa, en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac. El caso lo reveló Carlos Jiménez, uno de los periodistas más reconocidos en el ámbito policíaco, en su noticiero C4 en Alerta.

Según el reporte presentado por el comunicador, el presunto feminicida fue sorprendido por policías capitalinos cuando intentaba deshacerse del cuerpo sin vida de su mamá. Los hechos se registraron al interior de un departamento ubicado en la colonia Villa de Los Trabajadores, en la mencionada alcaldía, en donde el detenido supuestamente tiró al suelo a la mujer de la tercera edad y le propinó una brutal golpiza hasta que la privó de la vida, en un caso que ha conmocionado a los vecinos de dicha demarcación.

La señora Tomasa Rosas tenía 84 años, el tipo la aventó, la azotó, la tiró al piso y la mató. Agentes de la Policía capitalina, del sector Zapotitla, lo detuvieron y hoy ya está preso", relató Carlos Jiménez durante una edición de su programa de noticias.

Informes señalan que el individuo, de quien se desempeña como comerciante ambulante, reaccionó de forma violenta cuando su progenitora le pidió que se fuera de la residencia. Sin embargo, el sujeto fue captado al momento en el que bajaba las escaleras del edificio con el cadáver de su madre. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se presentó en el sitio y vecinos los alertaron sobre lo que había pasado, por lo que se procedió al arresto de Édgar 'N'.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo y abrieron la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del presunto responsable, a quien se busca juzgar por el delito de feminicidio. Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui