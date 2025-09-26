Muere motociclista tras ser embestido por tráiler en Sonora; el responsable huyó

Etchoja, Sonora.- La mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora y del Servicios de Emergencia desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la carretera costera, a la altura del puente de acceso a la comunidad de Mayocahui, en el municipio de Etchojoa, luego de que se reportara un fuerte accidente. Este siniestro dejó como saldo una víctima mortal: un motociclista.
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 26 de septiembre, alrededor de las 07:00 horas, tiempo local, cuando un hombre de 57 años, presuntamente originario de la comunidad de El Pozo Dulce, circulaba a bordo de su motocicleta. En la zona mencionada, este fue embestido supuestamente por un tráiler, lo que provocó que cayera y su unidad comenzara a arder en llamas.
Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.
Tras el impacto, el vehículo de carga huyó del lugar, dejando a la víctima abandonada. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Etchojoa, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron el siniestro.
El motociclista fue localizado sin vida junto a su unidad, la cual terminó calcinada debido a las llamas que se desataron tras el choque. Ante esto, se pidió apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron las llamas. La zona quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes iniciaron con las diligencias correspondientes.
Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a Medicina Legal, donde le harán la necropsia de Ley. El comisario Pedro Valenzuela confirmó la identidad de la víctima y detalló que se trataba de un vecino de la región. Los trabajos se extendieron por varias horas, hasta que finalmente la zona fue reabierta al tránsito normal.
A la fecha de publicación de esta nota, no hay reportes de detenidos por este siniestro.
Fuente: Tribuna del Yaqui