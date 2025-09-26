Muere motociclista tras ser embestido por tráiler en Sonora; el responsable huyó

Etchoja, Sonora.- La mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora y del Servicios de Emergencia desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la carretera costera, a la altura del puente de acceso a la comunidad de Mayocahui, en el municipio de Etchojoa, luego de que se reportara un fuerte accidente. Este siniestro dejó como saldo una víctima mortal: un motociclista.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 26 de septiembre, alrededor de las 07:00 horas, tiempo local, cuando un hombre de 57 años, presuntamente originario de la comunidad de El Pozo Dulce, circulaba a bordo de su motocicleta. En la zona mencionada, este fue embestido supuestamente por un tráiler, lo que provocó que cayera y su unidad comenzara a arder en llamas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La motocicleta quedó completamente calcinada. Foto: Facebook

Tras el impacto, el vehículo de carga huyó del lugar, dejando a la víctima abandonada. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Etchojoa, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron el siniestro.

El motociclista fue localizado sin vida junto a su unidad, la cual terminó calcinada debido a las llamas que se desataron tras el choque. Ante esto, se pidió apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron las llamas. La zona quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes iniciaron con las diligencias correspondientes.

#Seguridad | Lo detienen por retener violentamente a su pareja y lesionar a un policía en Torreón uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/tKW1pHeCtW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 26, 2025

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a Medicina Legal, donde le harán la necropsia de Ley. El comisario Pedro Valenzuela confirmó la identidad de la víctima y detalló que se trataba de un vecino de la región. Los trabajos se extendieron por varias horas, hasta que finalmente la zona fue reabierta al tránsito normal.

A la fecha de publicación de esta nota, no hay reportes de detenidos por este siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui