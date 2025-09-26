Octogenario y su vehículo quedan atrapados por la creciente de un arroyo en Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- La mañana de este viernes 26 de septiembre de 2025, el conductor de un automóvil tipo Pat Cruiser, color gris, quedó atrapado por la creciente de un arroyo cuando trataba de cruzar un camino en la comunidad de San Ignacio, ubicada en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora. Tras ser rescatado, el hombre, de 84 años de edad aproximadamente, fue valorado por los cuerpos de emergencia y se confirmó que su estado de salud es estable.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el automovilista en cuestión trató de cruzar, sin imaginar la potencia de agua que ha incrementado por las precipitaciones pluviales registradas en los municipios de Magdalena de Kino e Ímuris. A pesar del peligro al que se expuso, vecinos y personal de grupos de rescate lograron poner a salvo al adulto, cuya identidad por el momento se desconoce.

Con la finalidad de evitar hechos como este, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha reiterado a los habitantes tener precaución con el aumento del nivel de los ríos, por lo que se ha hecho un llamado a evitar circular por este tipo de zonas. Asimismo se solicitó a los peregrinos que se dirigen hacia Magdalena de Kino, esto con motivo del Día de San Francisco, evitar cruzar los arroyos debido al amplio caudal que se registra en este momento.

Jóvenes quedan atrapados

En otro hecho similar registrado el pasado sábado 13 de septiembre, los servicios de emergencia se movilizaron para rescatar a dos jóvenes que fueron arrastrados por la corriente de un río, en el municipio de Santa Ana, Sonora. Los informes refieren que los implicados hicieron caso omiso a un anuncio de precaución que se encontraba en el lugar, ya que los ríos y arroyos de la localidad se encontraban a los límites de su capacidad.

Según datos recabados, los individuos involucrados fueron identificados como Manuel 'N' y Junior 'N', de 23 y 18 años de edad, respectivamente. Trascendió que los jóvenes viajaba a bordo de un Toyota Corolla de color azul cuando, aproximadamente a la 01:20 horas, entraron a una zona acordonada con cinta de precaución, por lo que fueron arrastrados por la corriente a la altura de un andador y un campo de fútbol.

