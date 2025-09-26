Patrulla municipal choca contra pick up al sur de Hermosillo; hay varias personas heridas

Hermosillo, Sonora. - La tarde de este viernes 26 de septiembre se registró un fuerte accidente vehicular en la colonia Pedregal de la Villa, al sur de Hermosillo, que dejó como saldo dos personas lesionadas y considerables daños materiales en tres vehículos y un poste de infraestructura pública. El suceso tuvo lugar poco después de las 14:00 horas en el cruce del bulevar Agustín Vildósola y la calle Primera.

Las unidades involucradas en el choque fueron una patrulla de la Policía Municipal de Hermosillo y una camioneta tipo pick up de color rojo y modelo atrasado. De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, se comenta que la unidad oficial transitaba en dirección de sur a norte sobre el bulevar Vildósola, presuntamente a una velocidad superior a la permitida. Al llegar a la calle Primera, el vehículo policial se impactó contra el costado de la camioneta.

A consecuencia de la fuerza de la colisión, ambas unidades perdieron el control. La patrulla sufrió una volcadura, mientras que la pick up, además de volcar, resultó con daños evidentes en el lado del copiloto. La inercia del choque provocó que los dos vehículos se proyectaran hacia la banqueta, donde finalmente detuvieron su marcha al chocar contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Asimismo, una vagoneta que se encontraba estacionada en el sitio también resultó con algunos daños. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados. Una de las personas lesionadas, una señora de la tercera edad y vecina de la misma colonia Pedregal de la Villa, requirió ser trasladada a un hospital. Por el momento, se desconoce el estado de salud del oficial que conducía la patrulla.

Los dos automóviles quedaron destrozados tras el choque

Personal del Departamento de Bomberos se presentó en el sitio para asegurar la zona, realizando maniobras de prevención para evitar cualquier riesgo de incendio por derrame de fluidos. Elementos de la Policía Municipal también acordonaron el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y dar inicio a los peritajes correspondientes que determinarán las causas exactas del accidente y deslindarán responsabilidades.

Fuente: Tribuna